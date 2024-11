Denuncian al portero de un colegio salteño por abuso de una empleada de limpieza

Una joven que se desempeña como ordenanza denunció al portero del Colegio Madre Teresa de Calcuta por abuso sexual simple.

La víctima, según HolaSaltaNoticias, se encontraba limpiando el aula de 7mo grado, cuando - según la denuncia- el acusado ingresó al lugar y le dijo: “mirá como me pones, sé que tienes novio, pero yo no soy celoso, no grites”, mientras le apoyaba su miembro viril.

“Mirá como me pones"

Según la declaración de la víctima, ella logró salir del aula en ese momento, pero al otro día, volvió a pasar lo mismo, pero esta vez intentó bajarle los pantalones.

La joven entró en una crisis nerviosa, no le salía palabras y salió corriendo, encontrándose con una compañera y encargada del Colegio, a quién le relató lo sucedido.

Según el medio citado, la encargada y los directivos al tomar conocimiento el aberrante momento que sufrió horas antes, le dijeron: “No le digas nada a nadie de lo que pasó, que esto quede entre las tres", pidiéndole que realice una carta dirigida a la Dirección para que lo sancionen al acusado.

"No le digas nada a nadie de lo que pasó, que esto quede entre las tres"

Sin embargo, ella al estar muy nerviosa decidió irse a su casa y a la noche realizó la denuncia directamente en la Comisaría.

Por su parte, padres de alumnos de la institución también expresaron su preocupación por lo sucedido. "No sabemos qué antecedentes tiene, tenemos miedo por nuestras hijas que, de a poco, contaron que las acosa a ellas también".