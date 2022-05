Desde SAETA, analizan subir el precio del boleto del colectivo

Claudio Mohr, presidente de SAETA, junto a representantes de transporte de otras provincias, manifestaron su disconformidad por la distribución desigual de subsidios para el transporte público. Es que Buenos Aires y sus alrededores recibe el 82% de los subsidios mientras las restantes 23 jurisdicciones se reparten apenas el 18%.

Sumado a esto, el dinero prometido no está llegando, y deben afrontar y pagar la suba del 50% del salario de los choferes acordado el pasado 18 de mayo.

En este sentido, Mohr indicó por Página/12 que a ese aumento se le suman otros derivados de la inflación, como es de combustible y la gran cantidad de insumos del automotor como neumáticos, aceite y repuestos.

“Nos quedan pocas opciones, por eso estamos analizando volver a subir el boleto”, confirmó. Esto se trataría entre junio y julio junto a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT).

“No pedimos incrementar el subsidio, sino redistribuirlo de mejor manera”

“Sea cual fuere el aumento, nunca va a alcanzar a cubrir los costos de la operación si no llegan los subsidios”. No estamos pidiendo cosas imposibles, sino una más justa redistribución de los recursos para que el boleto no tenga que salir lo que pagan en Córdoba, Bariloche o Mar del Plata, cuando en Buenos Aires pagan todavía $18”, afirmó.

“Es una aberración que las partes más pobres estén subvencionando a la más rica del país, abonando y contribuyendo como siempre al centralismo”, añadió el titular de SAETA.

Según lo manifestado por Mohr, se debería reajustar la tarifa del AMBA a valores similares al promedio del país, “y ese subsidio que ellos podrían liberar es el que se redistribuiría en las provincias”.