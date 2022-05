Una importante pileta olímpica no se usa en invierno por el alto costo del gas

El fin de semana se firmó un convenio entre Provincia y Nación para obras para el Centro de Alto Rendimiento de Cachi; específicamente para la pista de atletismo la cual es usada por deportistas nacionales e internacionales dadas las condiciones naturales que ofrece a 2.530 msnm.

El intendente de Cachi, Américo Liendro, indicó a FM Profesional que en el transcurso de esta semana conocerá los detalles de las obras que se harán. Asimismo destacó que desde hace siete años se vienen realizando las gestiones.

El centro cuenta también con una pileta olímpica, la que no es utilizada en invierno por una razón insólita: el precio del gas. “La pileta no la podemos mantener durante todo el año, debido a que ya a partir de mayo, donde las temperaturas bajan bastante, no podemos tener la pileta habilitada hasta septiembre. Es climatizada, pero nosotros tenemos que mantener con gas y el gas aquí es bastante caro para nosotros”, indicó el jefe comunal.

Si bien hasta Cachi llegan atletas de altísimo nivel, provinciales, nacionales e internacionales, la pileta solamente está habilitada de octubre a abril, meses en los que las temperaturas permiten que se utilice con agua fría.