El banderazo de la hinchada argentina en Londres antes de la Finalissima

La Selección Argentina se enfrentará a Italia este miércoles en la Finalissima, un partido que se va a jugar en el estadio Wembley, que está ubicado en Londres, en donde habrán alrededor de 90 mil personas.

Cabe remarcar que este título cuenta como uno oficial, por lo cual sería el segundo para el entrenador del seleccionado en caso de derrotar mañana a la azzurra. En relación al mismo, miles de hinchas argentinos se encontraron en las calles de la ciudad británica para apoyar a los jugadores con un banderazo.

El punto de encuentro del mismo fue el Trafalgar Square, en donde se reunieron con camisetas, banderas de color celeste y blanco. Allí, se hicieron homenajes a Messi y a Diego Maradona y se cantaron canciones en apoyo al conjunto dirigido por Scaloni. También, se pudo escuchar el himno nacional y varios cánticos en contra de Inglaterra, el país elegido para recibir el encuentro entre la Albiceleste y la Nazionale.

“El que no salta, es un inglés”, se pudo escuchar de algunos cánticos que cantaron los fanáticos del equipo argentino. A su vez, Lionel Scaloni le dejó un mensaje claro previo al partido para sus jugadores. En caso de conseguir la victoria el entrenador hará oficial su segundo título bajo el mando de la Selección Argentina.

QUÉ LINDO ES SER ARGENTINO 😍🇦🇷



Banderazo en Londres previo a la Finalissima 🏆 pic.twitter.com/yGcHu7Uo31 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 31, 2022 Parte del Banderazo de Argentina en Londres... #Qatar2022 pic.twitter.com/CEKAi4YLRw — Jorge Battagliotti 🇦🇷 (@jbattagliotti) May 31, 2022

“Lo importante es no creerse invencibles. Está bueno que la gente piense que somos campeones, que disfruten de lo que se consiguió, pero el camino sigue, no nos podemos dormir en eso. Los jugadores saben que no hay que dormirse en eso, que hay que competir y jugar mañana”, declaró el DT en una conferencia de prensa. Luego, agregó: “Si en algún momento llegamos a caer, no pasa nada. Es un partido y se puede perder. Eso es lo que a mí realmente me tiene intrigado: está todo tan bien que como entrenador tengo que alertar a mis jugadores que hay que seguir compitiendo, que no hay otra”.