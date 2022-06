Desabastecimiento de combustible en el norte: “Nunca vi que pase algo así en muchos años”

En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, confirmó este miércoles que se va a importar más combustible para regularizar el desabastecimiento de gasoil en el norte del país.

"Las previsiones y los dólares están para traer la totalidad de gasoil que haga falta para que la Argentina pueda seguir adelante con toda su capacidad operativa", confirmó

En este sentido, Ariel Zablouk, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Orán, dijo por Radio CNN Salta, que la situación es muy complicada.

“Hace más de un mes que vivimos el desabastecimiento de gasoil en el norte mientras vemos pasar la frontera con camiones llenos de este combustible”, dijo.

Cabe recordar que en Orán se encuentra el segundo ingenio más importante el país, mucha producción de alimentos, “y ni hablar de los camioneros que traen mercadería a la zona y no quieren venir a descargar acá porque tienen que hacer filas de 3 o 4 horas para poder cargar combustible para volver a su lugar”, agregó Zablouk.

Confirmó que esta situación frena la cosecha y el envío hacia los grandes mercados del país, y eso produce pérdidas. “Esto puede hacer que un productor pierda el trabajo de meses en una semana, y en el sector del comercio cada día llegan menos productos”, comentó.

Al ser consultado sobre el precio del gasoil, contó que el precio en Salta es de $158,50 mientras que en Orán, $162. Dijo que “el precio en las estaciones de servicio es bastante parejo, pero desde el sector nos cuentan que le ofrecen gasoil para vender a $200”.

“Nunca vi que pase algo así en muchos años”, afirmó, y sobre los dichos de Manzur hoy, se mostró descreído, ya que “en la época de la pandemia a Orán le prometieron muchas cosas y no llegó nada. Acá hasta que no lo veamos, no lo vamos a creer”.