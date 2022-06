Ex-juez Medina: “No tenemos que confundir el número con la eficacia del funcionamiento de la Corte"

Este jueves a las 18, el presidente Alberto Fernández recibirá a gobernadores de todo el país en Casa de Gobierno con la idea de presentar en sociedad el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros.

Sobre el tema, InformateSalta dialogó con el exjuez federal, Miguel Medina, quien sostuvo que los gobernadores reivindican esto como un asunto de naturaleza federal para que se concreten los hechos de alguna manera. “A ese federalismo que proclamamos nos cuesta muchísimo sostenerlo”, dijo.

“No tenemos que confundir el número con la eficacia del funcionamiento de la Corte. El problema de ésta es de funcionamiento, no de cantidad de miembros”, agregó.

Sostuvo que la respuesta del porqué el problema es de funcionamiento, está en el origen de este instituto. “Así como la tenemos en la Constitución, es el modelo norteamericano, y la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos tiene un funcionamiento envidiable, simplemente por una cuestión que nosotros no pudimos aplicar acá, que es una ingeniería jurídica que permite que la inmensa mayoría de todos los casos del país, terminen a nivel de cámaras”, afirmó.

En este sentido, sostuvo que, en aquel país, tienen todo un mecanismo para lograr que el proceso termine antes de llegar a la Corte: “si no, cuando no pasa eso, y pasa como en Argentina, pese a todo lo que estuvimos haciendo para disminuirle la cantidad de trabajo a los jueces de la Corte, no lo podemos hacer. La Corte tiene muchísimos casos todos los años”.

“La Corte debería estar para tratar los grandes temas que hacen al Gobierno de la Nación, todos los demás, deberían terminarse abajo”

Afirmó que es momento volver para atrás en las estructuras y pensar dónde debieran terminar casi todos los casos en la Argentina. Ejemplificó que el tema del aborto, la libertad de expresión, entre otros, deberían ser los que trate la Corte Suprema, los otros, deben definirse antes.

“Es el momento para poner sobre la mesa la discusión de ampliar la corte. Si hay algo que puede ayudar a la democracia, es más democracia, y esta se hace con la discusión, con el debate, con escuchar ideas y respetarlas”, dijo.

Por último, agregó que “la justicia necesita reforma, no tengo ninguna duda. Nadie puede estar conforme de cómo está funcionando. Todo es mejorable. Hay que hacer reformas de todo tipo, pero es una discusión que habrá que dar y poner sobre la mesa todos los inconvenientes que hay, todos. Es un problema muy complejo y difícil de resolver”.