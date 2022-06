"No lo vi, venía rápido": Un auto y un colectivo chocaron en pleno macrocentro salteño

Los padres que tenían que retirar y llevar a sus hijos hacia el Colegio San Alfonso, en el macrocentro de la ciudad de Salta, renegaron bastante por los desvíos que hubo este mediodía a raíz de un siniestro vial entre un vehículo particular y una unidad del transporte público de pasajeros.

¿Qué fue lo que ocurrió? Según la información que compartió FM Profesional, esta colisión ocurrió en el cruce de las calles 25 de Mayo y Rivadavia en plena hora pico, aproximadamente a las 13.30 horas donde los vehículos involucrados sufrieron diversos daños materiales.

El conductor del automóvil Chevrolet dialogó con el medio citado contando algunos detalles. “El colectivo apareció de repente, mi hermana venía de copiloto y me avisó, me dijo ‘¡cuidado!’, no lo vi, me agarró en medio de la intersección”, rememoró lo que pasó.

También dijo que este colectivo, una unidad de la línea 4A “venía rápido, sabemos que los colectivos tratan de llegar a horario pero lamentablemente hemos sido víctimas del siniestro”, sobre todo en la parte derecha y del lado del acompañante, donde se podían apreciar la mayor parte de los daños.

En cuanto a cómo estaba su hermana por el impacto, el conductor dijo que estaba bien, con un golpe en la cabeza por el choque y con una lastimadura en la mano pero sin mayores complicaciones. “Ahora a renegar con el seguro y la empresa”, se lamentaba el damnificado.

Hasta el lugar habían llegado efectivos de Policía Vial de la provincia, la cual procedió a realizar desvíos en el tránsito vehicular para proceder con todos las actuaciones de rigor.