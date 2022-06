Liberaron a la suegra de Víctor Córdoba, el peluquero asesinado en Metán

Mariela Cuevas, la suegra de Víctor Córdoba, el peluquero que murió luego de recibir una brutal golpiza presuntamente de su pareja y suegro, estuvo detenida una semana pero finalmente fue liberada por orden de la Unidad Fiscal que investiga el caso.

Ello motivó a que familiares del joven realizarán una nueva marcha hasta las puertas de Tribunales de Metán. “No entiendo porque la dejaron libre”, dijo al respecto Estela Velardez, tía de Víctor, a Telefé Salta.

Además, la mujer contó que fueron a la peluquería hasta donde trabajaba para despedirse de ella. “Él estuvo trabajando mucho tiempo, la gente lo conocía, atendía a sus clientes, a muchos niños con discapacidad. Para nosotros es un ángel. Ya no vamos a volver, a toda la gente les pedimos que ya no pongan velas porque el ya no está ahí, ya se fue”, expresó.

Al respecto, Rosana Córdoba, abuela de crianza, pidió duras penas para los imputados en la causa. “Llegó a mi casa en un ataúd, eso fue triste, le toqué su cabecita, porque le han hecho eso, queremos justicia, que lo detengan a los 3 y cárcel perpetua para los 3. La suegra ha sido cómplice de los asesinos”, manifestó.