Podrían suspender el servicio nocturno de colectivos si se profundiza la escasez del gasoil

SAETA comenzó a mirar con preocupación la escasez de gasoil en la provincia y el país. Pese a que tienen previsión y reservas que les permiten prestar el servicio normalmente, la situación podría cambiar si la crisis se profundiza.

En diálogo con InformateSalta, su titular Claudio Mohr, detalló que hace 60 días vislumbraron el conflicto y se generó una previsión para tener gasoil. “Sabemos que en muchos lugares no se está consiguiendo gasoil, no es nuestro caso, porque tenemos esta previsión pero también es real que no estamos recibiendo normalmente lo que se recibía en términos de combustibles”, dijo.

En este sentido, llevó tranquilidad a los pasajeros teniendo en cuenta que el funcionamiento es normal pese a que no es normal la provisión del combustible. Además, aseguró que históricamente, las provincias del interior pagan más caro el gasoil.

“Como compramos a granel, uno diría compra por mayor, paga más barato. No es lo que pasa con el combustible. En las estaciones de servicio un particular pagaba $ 155 el litro de gasoil, nosotros ya lo pagábamos $ 190,75”, expresó.

Asimismo, adelantó que si se agrava la situación, tendrían que analizar suspender los servicios donde menos volumen de pasajeros tienen, de manera tal de racionalizar el consumo del gasoil. “Se podría llegar a suspender el nocturno, pero nosotros trabajamos para que esto no ocurra. Son planes de contingencia que siempre se tienen en caso de este imprevisto”, manifestó.

Mohr aseguró que con los incrementos en el precio del gasoil, de los productos y servicios que hacen al sistema de transporte y el aumento salarial acordado para los trabajadores, deberán analizar en algún momento una suba en el boleto. “No está definido aún, pero que en algún momento tengamos que analizar modificar la tarifa del colectivo”, indicó.