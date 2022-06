Se agrava la falta de Gas Oil: más provincias sin abastecimiento y Nación no da respuestas

"No hay gasoil" es en estos tiempos la frase más escuchada, la más leída, la que está en la boca y preocupación de todos, no hay gasoil es el nuevo hashtag de la realidad cotidiana. Ante ello una larga cadena de explicaciones a medias, de verdades a medias, inunda la información oficial sobre el tema.

Ministros que aseguran la existencia de recursos financieros, secretarios que hablan de pronta regularización, políticos oficiales que tratan de evadir el tema y el paso de los días, eternos, ¡en que No hay Gasoil!



La Argentina extensa, la agropecuaria, la productiva, la federal, la que siembra y cosecha, la que trabaja, la que exporta y aporta, la que alimenta con carga miles y miles de camiones, se describe en tres palabras, a los costados de las rutas: "No hay gasoil".

Mapa comparativo del 25 de abril al 25 de mayo 2022, por provincia

No nos detenemos en los precios, los sobre precios que se pagan para conseguir algo de gasoil, etc. mucho antes quisiéramos que los responsables se hagan cargo, informen con veracidad y establezcan, fechas, plazos, motivos y cuando estará solucionado el faltante, todo lo demás es sarasa.

Nadie puede creer en serio, que el país puede crecer, sin un insumo básico y tampoco se puede esperar eternamente con la producción parada, dicen desde CRA (Confederaciones Rurales Argentinas).

Aquí, no corre la ideología, no hay derechas ni izquierdas, hay un grave problema que lo expresan hasta los gobernadores del interior profundo, como Gustavo Sáenz o Gerardo Morales, lo que queda claro es que la política y la gestión del Gobierno, debe atender prioritariamente, lo urgente y entonces, para el que quiera escuchar: "No Hay Gasoil".