En Salta ya se vende "gasoil blue" con bidones en las esquinas a $ 230 el litro

El mecanismo de los “arbolitos” salteños del “gasoil blue” es sencillo. Se ubican en algunas estaciones de servicio de la capital de Salta a la pesca de camioneros desesperados ante la falta de combustibles. Ofertan 20 litros de gasoil diesel 500 a 230 pesos el litro. Son 4.600 pesos en total.

La situación que genera la escasez de gasoil es crítica y ya afecta a muchos sectores. A esto ya lo saben las autoridades de Producción de esa provincia que mantuvieron una reunión con el presidente del Mercado de Abasto, Enrique Del Pino ante el peligro en el abastecimiento de frutas y verduras.

“Ya le dijimos que peligra la producción de frutas y verduras en el norte porque no puede esperar más en planta”, dijo Del Pino. El dirigente hace referencia a que las bananas, los tomates, las berenjenas y los cítricos de nuestro norte están a la espera de que lleguen los camiones para que puedan ser llevados a destino. Y en el norte no hay gasoil.

Los camioneros no se animan a ir al norte a buscar la producción de Colonia Santa Rosa, Orán y Pichanal porque no saben si volverán. Los que quedaron allá no saben tampoco cuándo volverán.

Para tener una idea sobre un camión que tiene que ir desde Salta hasta la Colonia Santa Rosa a buscar tomates, el vehículo debe cargar al menos 210 litros de combustibles.

Son más de 20 bidones de ‘gasoil blue‘. Una fortuna que la mayoría aún no lo está pagando, pero que si todo sigue sin resolverse lo comenzarán a pagar. Eso indefectiblemente impactará en el precio final que pagarán todos los consumidores.

"Hace unos días teníamos que recorrer dos o tres estaciones de servicio para llenar el tanque de un camión. Ahora necesitamos recorrer hasta 10 surtidores para completar. Además ya nos comenzaron a pedir los mismos productores del interior porque no tienen para mover ni un tractor. Es decir: ya está en riesgo toda la producción", dijo Juan Russo, vicepresidente del Corfruthos.

"Anoche estuvieron reunidos Del Pino con autoridades del Gobierno provincial para tratar de resolver esto. No sabemos hasta cuándo vamos a aguantar, pero lo mismo queremos trasladarle a la comunidad en general la tranquilidad de que por ahora los precios no se moverán", dijo Russo.

A pesar de lo que dice Russo, la situación debe mejorar en el breve plazo porque la especulación está a la orden del día y todos quieren su diferencia. El dato más importante en el valor de las frutas y verduras del norte provincial es la climatológica. Es altamente probable que las bajas temperaturas produzcan las primeras heladas y en el mercado de las frutas y hortalizas esos significa suba de precios. Es por eso que los productores estaban cosechando a contrareloj y ahora todo se detuvo.

Diferente es en cuestiones de granos y lo explica Del Pino. "No es lo mismo cosechar la soja antes que después una helada. Rinde menos y acá en Salta, la mayoría aún no pudo cosechar porque no había gasoil para las máquinas. Todos los que aún no cosecharon sus granos están desesperados", concluyó el dirigente.

Más caro en Anta

El productor tabacalero salteño Eduardo Rodríguez, presidente del área de Economías Regionales de CAME, le dijo a un medio porteño que en la provincia “ya se está parando toda la actividad. En el norte, las estaciones de servicio están alejadas y los abastecimientos son más difíciles. En la producción de tabaco, estamos teniendo problemas para el ensilado después de la cosecha. En Orán están sufriendo las producciones de frutas y hortalizas que van al Mercado Central y la exportación”, afirmó.

Según Rodríguez, “en Las Lajitas hay productores que han llegado a pagar 250 pesos el litro de gasoil porque no se puede esperar, con el tema de las heladas todas las cosechas se están adelantando para no correr el riesgo de perderlas”, dijo. /El Tribuno Salta