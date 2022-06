El sur también está sin gasoil y Cafayate lo raciona a 10 litros por vehículo

Desde hace ya varias semanas es preocupante la faltante de combustible, principalmente de gasoil, en gran parte de la provincia donde abundan los carteles de “sin stock” en las distintas estaciones de servicio. Ahora comenzaron las limitaciones de la cantidad de litros para cargar, como está pasando en Cafayate.

¿Qué está ocurriendo en esa localidad del sur salteño? El periodista José Ayusa estuvo dialogando con Radio Nacional Salta contando cómo la escasez está sintiéndose y cómo el poco stock que tienen se está racionando para los usuarios que lo precisan para poder realizar sus actividades, sobre todo en uno de los destinos turísticos por excelencia de la provincia.

“Como sucede en toda la región del norte, la escasez principalmente es de gasoil, se nota muchísimo y más en esta zona que es transitada por turistas, además de la comunidad”, indicó primeramente contando que este lunes una de las dos estaciones cafayateñas ya se había quedado sin el combustible.

Con este escenario Ayusa comentó: “Se comenzó a racionar a los usuarios la cantidad de 10 litros por persona o por vehículo, mejor dicho, así se estaba planteando para distribuirlo, por lo menos a quienes lo necesitan, hay muchos que van a llenar el tranque y les limitan un poco la cantidad de litros por vehículo”, recalcó el periodista.

Si bien este panorama todavía no ha impactado en algunos servicios, como el transporte de pasajeros, Ayusa dijo que ya hay preocupación en cómo influya económicamente a la hora de cerrar números porque, al no haber combustible, tampoco hay trabajo y no hay actividad ni ingresos. “Por ahora, no hubo un golpe en el bolsillo”, manifestó para concluir.