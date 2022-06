Robó con total impunidad en el mismo local céntrico utilizando menores

Se trata de un sujeto que delinque en una galería llamada "Paseo Florida" pero lo hace permanentemente y sin ningún pudor. A pesar incluso de que el local tiene cámaras.

El último hecho ocurrió el lunes, donde el sujeto en compañía de una nena de no más de 5 años se llevó una bolsa que era de otra persona con mantas para la venta recién compradas.

La dueña del local dijo que "es la quinta vez" que ocurre. "Me roba juguete, cualquier cosa que no tenga seguro. Yo tengo que tener atadas las cosas. Desata y se lleva los juguetes. Vi en las cámaras y no lo escracho pero ayer me sacó la bolsa que una señora le dejó encargada" dijo por Multivisión.

La comerciante contó que actúa en complicidad con una mujer y con varios niños. El día del robo que quedó filmado se tomó un remis del cual afortunadamente la mujer tiene la patente y así pudo conocer el destino del sujeto al que ya denunció, esperando pronta acción de la policía.

En el video del robo se ve como el sujeto con una menor intenta robar una bolsa y como la pequeña se lo impide, le pega, se la lleva para luego volver solo y llevársela.