Machete en mano, robaron en una panadería de Vº Las Rosas y encerraron una empleada

En horas de la mañana, una panadería ubicada en Villa Las Rosas fue el escenario de un robo perpetrado por dos individuos armados con un machete.

Los delincuentes ingresaron al establecimiento y amenazaron a la vendedora, dejándola encerrada mientras se llevaban su celular, una balanza y el dinero de la caja registradora.

La víctima, identificada como Yanina, en Multivisión Federal, relató que estaba recién comenzando su jornada laboral cuando los ladrones entraron y la intimidaron con el arma blanca. A pesar de no haber sufrido agresiones físicas, describió el momento como aterrador y angustiante.

“No me tocaron nada, pero me mostraron el machete y me arrinconaban”

Gracias a las cámaras de seguridad, la policía científica pudo obtener pistas sobre los responsables del crimen. “Han podido ver más o menos la vestimenta de las dos personas, tenían entre 30 y 35 años”, aportó.

Los vecinos de Villa Las Rosas expresaron su preocupación por el aumento de la delincuencia en la zona en las últimas semanas. “Estamos en tierra de nadie, estamos desprotegidos. Con la policía, no podemos contar, no tienen móvil”, indicó.

Ante esta situación, los vecinos decidieron tomar medidas y presentarán una nota a las autoridades policiales locales y al ministro de seguridad para exigir una respuesta efectiva ante el creciente problema de seguridad en la zona.