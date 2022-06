Angustia y dolor de los puesteros por las pérdidas materiales tras el incendio en la feria

Si bien hasta el momento no se pudo esclarecer a qué hora inició el foco ígneo ni que lo provocó, el incendio arrasó con todo. El lugar está vallado para que no ingresen los feriantes y pongan en riesgo su integridad física, trabajan 6 dotaciones de bomberos y tres camiones cisternas.

“Queremos ir a ver por favor, es el lugar donde yo tengo mi local, quiero ir a ver, por favor que me dejen pasar. Quiero ver de afuera por lo menos para quedarme un poco más tranquila. Yo tengo dos locales. Hay una feria que se llama Centro Comercial del Norte y otra Feria Provincial. Una señora me llamó a la cinco de la mañana pero no podría venir rápido”, contó con angustia una comerciante.

Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, una joven que inició su emprendimiento hace pocos meses manifestó su dolor. “Abrí mi local en enero, vendo topa deportiva, lentes. Empecé este año, estoy muy mal, es mi sacrificio diario y saber que se perdió todo, me dicen que todo nuestro sector está afectado. La parte que se ingresa por la San Martín. Me llamaron para avisarme que se estaba incendiando y vine muy angustiada. Hay gente que tiene su local hace más de 25 años”.

Se estima que los daños materiales fueron totales en el lugar. Los feriantes aseguran que no cuentan con ningún seguro contra incendio. “No sabemos qué paso, si hubo corto circuito, una vela, yo tengo tres locales. Uno invierte mucho dinero, es mucha plata el capital que se pierde, no tenemos ningún seguro. Yo tenía zapatillera, lencería, ropa de dama”, dijo un joven.