Lenguaje inclusivo en las escuelas: ¿Hay argumentos que impidan su uso?

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prohibió que en sus escuelas se utilice en escritos con lenguaje inclusivo tanto en los documentos oficiales como en los contenidos enseñados por docentes.

Desde ahora no se podrá hacer uso de las "e", "x" y "@" ya que destacan que los resultados en Lengua obtenidos por los estudiantes en las evaluaciones realizadas tras la pandemia "no son buenos" y que en "comprensión lectora tenemos un retroceso de casi 4 años".

Adiós al “todes” en las escuelas de CABA | Soledad Acuña: "La prioridad es enseñarles a leer y a escribir bien en las escuelas. Necesitamos sacar las trabas en los aprendizajes. La utilización incorrecta del español hace que los chicos tengan trabas. El lenguaje no es neutral" pic.twitter.com/PVpHUNS3JK — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 10, 2022

Es por eso que desde InformateSalta dialogamos con la profesora de Literatura, Fernanda Abad, quien opinó que no debería ser prohibida. “Estamos ampliando la mirada con respecto a una realidad que siempre existió y no es nueva, que es la existencia de personas no binarias. Es algo que forma parte de la humanidad y me parece un acto de respeto ir adaptando la realidad a esas situaciones”, dijo.

“El lenguaje siempre ha ido imponiéndose por el uso y yo creo que este debate va a ir cediendo a medida que se aplique el lenguaje inclusivo”, agregó y dijo que de a poco se va a ir allanando el camino porque la realidad lo demanda.

Explicó que para su criterio hay una percepción bastante recortada, porque el lenguaje inclusivo no es solamente el uso de la “e” o la “x”, sino también es la selección de palabras adecuadas que no excluyan a la gente. “Es una forma de reflexionar sobre la lengua”, afirmó.

“Se puede enseñar este lenguaje sin usar la “e”, sino, por ejemplo, en lugar de decir “alumnos”, se puede decir “estudiantes”, agregó.