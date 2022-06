Para Leavy, el debate por la boleta única se podría posponer por varios meses

Ayer, con 132 votos en la Cámara de Diputados, una coalición de bloques opositores logró dar media sanción al proyecto de Boleta Única de Papel, a pesar del fuerte rechazo del Frente de Todos.

En ese sentido, Sergio “Oso” Leavy, senador Nacional por Salta, indicó que desde la Cámara Alta se podría posponer por varios meses el tratamiento de este proyecto.

Por Profesional FM, el legislador manifestó que el proyecto no merece discusión por la crisis que atraviesa el país e indicó que de ser tratado, podría comenzar a regir recién en las elecciones posteriores al 2023.

“Cambiar las reglas de juego en un proceso electoral puede ser negativo. En el Congreso no están tan convencidos del todo con la Boleta Única Papel, a diferencia de Salta que piden este mecanismo y no la Boleta Única Electrónica que no brinda certezas”, concluyó.