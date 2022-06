Nallar: “Nada de lo que pueda decir el Ente es cierto, no hay que devolver nada”

En el programa Sin Vueltas, conducido por el periodista Federico Storniolo y emitido por la pantalla de SomosSalta, el Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Salta, Daniel Nallar cruzó al Ente Regulador por la polémica de la doble facturación impositiva.

“Voy a apuntar a que la gente tenga certezas así dejamos de tantas idas y vueltas con el Ente Regulador”, comenzó diciendo antes de explicar: “Desde el 2019 venimos trabajando en el reordenamiento del sistema tributario que era muy inequitativo, tenía muchísimos casos de parcelas urbanas que no estaban pagando sus impuestos. Buscamos generar equidad, no era justo que haya salteños que paguen sus impuestos y otros no, esta situación irregular resentía la posibilidad de que la Municipalidad pueda prestar sus servicios o realizar las obras que tiene a su cargo”.

Para ilustrar la situación continuó: “Teníamos, por ejemplo, un edificio con 40 departamentos y que pagaba $700, porque el catastro nunca había sido identificado ante la Dirección General de Inmuebles. Teníamos 40 bolsas de basura en la calle todas las noches, 40 familias utilizando las veredas y que pagaban como si fuesen una”.

En esta línea comentó, “de este modo no solamente una ciudad es inviable, sino que además de lesionarse los servicios se provocaba una fuerte inequidad. Esta inequidad era principalmente a favor de los sectores más pudientes, los sectores menos pudientes de la Ciudad eran los que están absolutamente ordenandos y pagan en sus casas por los montos que corresponden”.

“Lo del Ente regulador fue una acción irracional, infundada, nada de lo que puedan decir es cierto. No son 23 mil y tampoco son 2 mil, tampoco hay que devolver nada. Evidentemente hay una intencionalidad política de generar confusión y de dañar, por eso es que aparece este organismo interfiriendo de manera tan irracional, es imposible saber a quién se refiere porque nunca lo dice con precisión”, aseguró en un tono muy fuerte.

“El Ente tampoco dice que haya algo ilegal, al contrario, en el articulado de la resolución reconoce la legalidad de lo que la municipalidad está haciendo. Lo único que hace el Ente por una cuestión caprichosa, es disponer que la municipalidad no puede usar la factura de EDESA para cobrar sus tributos algo que se viene haciendo desde el 2005”, continuó durante la entrevista que aumentaba de a poco su tono.

En el mismo marco afirmó, “al ente le importa nada la gente, las situaciones, lo que trata de hacer es afectar a la municipalidad. El Ente regulador reconoce incluso, la legalidad de lo que la municipalidad está haciendo nunca pudo demostrar lo contrario, aunque intento, nunca pudo demostrar lo contrario”.

Para finalizar comentó: “Este es un gobierno que lo primero que procuró es poner a la ciudad en una situación en la que siempre debió estar; una ciudad que se banque así misma, que sea autónoma, que tenga autonomía no solo del gobierno sino económica. Eso es lo que estamos logrando, que la Ciudad tenga con sus recursos la posibilidad de hacer las obras que necesita la gente y prestar los servicios que necesita la gente”.