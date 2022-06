Caso Palomo: "Queremos transparentar y llevar tranquilidad a los hijos"

Desde principio de mayo Esteban Caro, Ricardo Nahuel Bonifacio y dos menores de edad al momento del hecho son juzgados como partícipes secundarios del delito de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía y femicidio en perjuicio de Sandra Silvia Palomo.

Desde entonces muchos fueron los testimonios que pasaron ante el tribunal y se esperaba que el viernes pasado declarará Enrique Rauber pero ante un pedido de su abogado, el mismo fue nuevamente analizado por una psicóloga del Poder Judicial quien determinó que no está en condiciones.

Ante esta decisión y otras cuestiones que la querrella viene cuestionando en cuanto a la Investigación sobre el femicidio de Palomo, el abogado Javier Latorre insistió en la necesidad de, concluido este proceso, iniciar otra Instancia donde consideran fundamental la declaración del viudo.

"Creemos que ese testimonio del viudo Rauber, en una segunda instancia que tenemos previsto iniciar junto a la familia de la víctima, se tendría que hacer ya, no sólo desde un análisis psiquiátrico sino neurológico, con un medico especialista en este tipo de enfermedades".

Cabe recordar que el viudo no es sujeto de investigación en este juicio y pese a los intentos de la querella para que se amplíe lo acusación, no se logró. También señaló que esperan que pueda realizarse este segundo proceso.

"Esto no quiere decir que nosotros estemos convencidos de su culpabilidad, sino que queremos transparentar y llevar tranquilidad. En el caso de que se determine que el señor Rauber no tiene nada que ver en esto, también va a ser una forma de llevar paz a los hijos, no que quede sembrada la duda", señaló Latorre.

El letrado dijo además que solicitará que no intervenga la Unidad de Femicidios a cargo de Mónica Poma, porque ya tuvo participación y tiene un criterio formado. "Voy a solicitar que sea otra fiscalía, entiendo que correspondería a la de Graves Atentados o a la que desde Procuración se designe".

"En el caso de que no lo hagan, lo haremos nosotros de forma particular como cualquier ciudadano, aportando los elementos de prueba, algunos que ya están acá y hay otros que no nos dejaron incorporar".

El abogado dijo que les resulta "al menos llamativo" que la fiscalía y las defensas "intenten cerrar este hecho como que este menor, que ya declaró y es inimputable, es el único que la mató, que la trasladó, la cargó, y se deshizo del cuerpo. "Parecería que así es más fácil; el resto de los imputados sale en libertad, no se investigan los móviles y de esa manera cerrarlo de forma simple. Vamos a seguir insistiendo en saber la verdad de todo lo que ocurrió", manifestó.

Este lunes la Audiencia se retoma con la palabra de más testigos y se espera la última jornada se desarrolle el día 23 de Junio.