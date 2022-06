Un taxista atacó a una colega, le exigió correrse y le pegó una bofetada

Un aberrante episodio de violencia machista tuvo lugar en las últimas horas en pleno centro de la ciudad de Salta, cuando una taxista fue golpeada por un colega quien, tras increparla para exigirle que le diera su lugar en una parada para el servicio que brindan, le pegó en el rostro.

Este repugnante hecho lo dio a conocer el medio Frente a Frente donde también compartieron el audio de la damnificada, dando cuenta de lo que pasó el sábado a la noche, entre las 2.30 y las 21.20 horas aproximadamente en la zona de las calles Caseros y Buenos Aires.

“No habían taxis, me detengo sola, unos minutos después llegó alguien quien tenía las luces prendidas, no me hizo juego de luces y pensé que era un ambulante, digamos”, comienza su relato esta mujer en el audio agregando que no se dio cuenta después del momento en que un tipo se baja del rodado.

“Se baja y me dice ‘correte’, lo miro y me dice nuevamente ‘correte’, miro para la derecha para ver si la parada tenía número de dueño, de los que pagan las paradas, cuando giro para decirle que era una parada libre no alcancé a responderle, me pegó una terrible bofetada”, indicó el momento de la agresión.

Según puntualizó, este violento le pegó con su mano izquierda en su pómulo derecho, le descolocó los anteojos que se los dobló, producto de la fuerza del golpe. Tras la agresión, la mujer mandó un audio a los grupos de WhatsApp de los taxistas donde relató entre lágrimas y susto lo que había pasado.

“¡No puedo hablar bien, estoy muy nerviosa, no quiero salir de mi casa, le pido a la Justicia que por favor haga algo porque nos pegan a las mujeres!”, se escucha en el audio la aflicción de la damnificada quien, por estas horas, busca saber quién es el dueño de la licencia 124, según identificó ella el número y que reproduce el medio citado, para conocer quién era el agresor que se desplazaba en ese taxi.

“¡A las mujeres nos pegan, nos tratan mal!”