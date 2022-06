En el Concejo Deliberante, funcionarios municipales aseguraron que “no inventaron catastros”

Tras las denuncias por cobros indebidos de impuestos municipales, funcionarios municipales se reunieron con concejales para informarles sobre cómo se viene trabajando con las altas catastrales. El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Daniel Amador y el secretario de Legal y Técnica, Daniel Nallar. Concretamente lo que se planteó en el encuentro, fueron los casos que se encuentran bajo análisis y estudio.

Uno de los puntos que se habló durante la reunión, fue la manera en que repercutirá el dejar de cobrar de los tributos municipales: Tasa General de Inmueble y Tasa de Protección de Bienes y Personas. Hay que recordar que recientemente el Ente de Servicios Públicos, solicitó a EDESa la abstención de la liquidación de estos tributos; que se hace a través de la boleta de la luz.

“Hoy lo recaudado por estos tributos, lo afectamos al pago del servicio de limpieza y recolección de residuos. De suspenderlo totalmente, deberíamos afectar recursos de otras partidas para dar cumplimiento con este servicio que ofrecemos. Dejaríamos de percibir un 30% sobre el total que recaudamos por estos tributos. Eso tendrá alcances complejos para el plan de trabajo que tenemos en el municipio. No hemos inventado ningún catastro ni hemos otorgado un catastro nuevo, lo que hicimos es que bajo la misma nomenclatura catastral emitimos un número interno a los efectos de poder tener una identificación,” precisó Daniel Amador.

Desde el municipio se hizo hincapié que las altas catastrales se hicieron de acuerdo al Código Tributario Municipal. Las consultas planteadas, se están respondiendo y no todas requieren de su rectificación, como así también no todas pertenecen a sector de menos recursos, precisaron los funcionarios. Por el momento quedaron en suspenso la liquidación de estos tributos para el mes de junio y solo en los casos de inmuebles con doble o triple NIS.

En el transcurso del encuentro tomó la palabra el director ejecutivo del ARMSa, Alejandro Levín, quien manifestó las acciones llevadas adelante por el DEM en virtud de una reunión previa mantenida con los ediles en relación a la temática: “Desde el área nos hemos reunido muchas veces con EDESA. Estuvimos cruzando padrones, tratando de resolver esta cuestión, porque fue el compromiso asumido durante la reunión que tuvimos con ustedes”. En este marco sostuvo: “Hicimos una depuración de los catastros con dos y tres NIS que se habían planteado y se encontraron 2500 catastros o 6 mil NIS para revisar”.

En este punto aclaró: “En estos casos están suspendidos su cobro a fin de revisar su situación y en el caso de que haya un error, desde nuestra gestión se devolverá el dinero, y si no, se considerará la correcta alta”.

Además, durante la reunión los funcionarios presentes detallaron aspectos vinculados a los procedimientos utilizados para dar de alta a los inmuebles. En este punto se detalló que se llevan adelante a través del cruce de información con el IPV, con la Dirección General de Inmuebles y con EDESA, como así también con el subprograma de catastro y regularización dominial de la Secretaría de Desarrollo Urbano. También se brindó información en relación al método del cálculo de la base imponible para los inmuebles.