Nallar trató de "asociación ilícita" al Ente Regulador y denunció aprietes

En medio del escándalo que se suscitó en las últimas semanas por este cobro irregular de impuestos municipales en las boletas del servicio eléctrico que determinó el Ente Regulador de Servicios Públicos, ahora desde el Ejecutivo Municipal anticiparon que denunciarán al organismo al considerar que esto corresponde a un “apriete”.

Así lo consideró Daniel Nallar, Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad quien en diálogo con El 10 TV y apuntó contra el Ente señalando primeramente que desde el 2005 la comuna cobra este tipo de impuestos. “Evidentemente hay un apriete por parte del Ente contra la Municipalidad”, sentenció sin miramientos.

Para argumentar su postura, señaló que la Municipalidad estuvo requiriendo al organismo explicaciones sobre fondos FIOS (Fondo de Inversión Operativa) que fueron aportados por contribuyentes salteños y que nunca se usaron, según declaró, además que los vinculó a la causa Huergo.

“Estamos ante un circo, producto del Ente a la Municipalidad”

“Ese es el motivo por que le estamos recibiendo este tipo de aprietes, nosotros no vamos a volver atrás, consideramos que el directorio del Ente es una verdadera asociación ilícita, no tienen potestad de prohibir nada”, sumó Nallar en sus acusaciones reiterando que seguirán con el cobro del impuesto. “No podemos descolgarlo de la factura, no se puede hacer porque queda sin cobrarse ningún tributo, sería una cuestión gravísima”, aseveró.

Consultado por el medio citado si esta situación suscitada tras la resolución emitida días atrás tiene un trasfondo político, Nallar no lo descartó. “Lo tomo como un verdadero apriete, vamos a hacer denuncias contra el directorio, ya avanzaremos con las denuncias penales”, anticipó de las medidas que tomarían.

Por último el funcionario capitalino subrayó que el cobro a los usuarios se está realizando de forma correcta y acorde. “La gente está pagando lo que exactamente tiene que pagar, originalmente discutíamos sobre 700, 800 casos cuyas dudas ya fueron saneadas”, aseguró para concluir.