Afirman que el Partido Obrero retiene dinero de planes sociales, ¿pasa lo mismo en Salta?

En las últimas horas se dio a conocer una noticia a nivel nacional, asegurando que el Partido Obrero retiene un 2% de los planes sociales que perciben sus beneficiarios, es decir que deben entregar $500 aproximadamente de unos $19 mil mensuales del Potenciar Trabajo. Con esta información, ¿pasa lo mismo en nuestra provincia?

Al respecto InformateSalta se comunicó con Claudio Del Plá, ex legislador y dirigente del PO en la provincia quien reconoció que perciben un aporte “voluntario” y de menor cantidad por parte de sus afiliados, que no son de los planes, y que es un apoyo para las acciones sociales que encaran, como asistir a merenderos.

“Es claro que la organización del PO, como cualquier organización obrera, se apoya en un aporte voluntario para sostener todo lo que el Gobierno no sostiene”, se escudó aseverando que en Salta tienen 69 merenderos donde ellos asisten con estos aportes, pagando los fletes para transportar la mercadería.

“Todo se financia con distintas cosas, con actividades sociales, con bingos, con rifas y con un aporte voluntario muy pequeño de los compañeros que integran el movimiento, esto es así, es legítimo porque se trata de una organización que no recibe aportes patronales ni del Estado”, recalcó Del Plá para despejar dudas.

“Es un aporte voluntario, creo que son unos $300, unos $300 y pico para que funcione nuestra enorme actividad social que el Estado no hace”

Nada que ver

Y mientras Del Plá rescató esta contribución para brindar asistencia social, su par del PO, Gabriela Cerrano, negó a InformateSata que la entidad política se quede con dinero o que se retenga algún dinero por parte de los simpatizantes o afiliados.

Primeramente señaló que no estaba al tanto de la información que circuló a nivel nacional, pero de todas formas negó lo que se difundió. “No retenemos nada, no es cierto eso, no es verdad, el plan social es del beneficiario, de la persona que tiene su tarjeta y lo gasta en lo que quiere, nosotros no les retenemos nada a nadie”, sentenció.

Asimismo puntualizó que este tipo de difusiones no tiene otro objetivo que difamar al Partido Obrero. “Quieren ensuciar a nuestra organización, nosotros organizamos a miles de trabajadores desocupados, lo que quieren es que no reclamen contra el ajuste”, espetó para concluir.