El PO de Salta se suma a la "marcha federal" para protestar en Plaza de Mayo

Desde el Partido Obrero de Salta se están preparando para, este martes, salir rumbo a Buenos Aires como parte de la “marcha federal” que están organizando con las distintas delegaciones del país, para sumarse a lo que esperan sea una gran movilización en Plaza de Mayo.

Fue durante la mañana de este lunes que el PO hizo una conferencia de prensa ampliando los detalles, a los cuales InformateSalta accedió con la palabra de su dirigente, Gabriela Cerrano. “Mañana arranca la marcha federal, va a ser una marcha multitudinaria, tenemos previsto llenar la Plaza de Mayo, más de 300.000 personas se van a movilizar de todo el país”, se mostró expectante Cerrano sobre el objetivo planteado.

En el caso de Salta, los militantes se van a congregar a las 11.00 horas de este 10 de mayo en la zona del teleférico, en el parque San Martín y tras un acto partirán junto a las organizaciones hacia la Capital Federal.

“Vamos a esta marcha porque, luego del acampe que protagonizamos, el Gobierno no nos dio respuestas, entonces vamos con medidas más duras porque queremos resolver el problema de fondo que es la pobreza”, argumentó la dirigente las razones.

“El Gobierno no quiere dar soluciones de nada, no hay trabajo, no hay planes, tampoco quiere sostener la asistencia inmediata”

Dicho esto la ex legisladora sumó en sus reclamos la situación de los trabajadores, defendiendo sus salarios. “La inflación no solo afecta a los pobres y desocupados, también al trabajador asalariado que cobra por debajo de la línea de pobreza, esto no se aguanta más”, explicó para concluir.