Denuncian que hay grupos organizados que faenan caballos: piden una reacción social

En las ultimas horas se conoció el caso de un equino encontrado sin vida en Orán producto del abandono de quien sería su dueño, ante esto InformateSalta dialogó con Lucas Iñigo, referente de la Protectora de Animales Salta, quien contó que desde la protectora últimamente recibieron relatos de faenado ilegal y venta de carne de caballo en la provincia.

"Tuvimos muchos casos similares, llamados y mensajes relacionados a esta problemática que apunta a la faena clandestina de caballos y de animales en general. Muchas veces nos dijeron que tenían prueba que andaban vendiendo parte del animal de manera clandestina entre vecinos, pasa mucho en el interior de la provincia".

Además recordó que desde un fortín denunciaron el robo de equinos y apuntaron a esta práctica ilegal "Un fortín de Vaqueros tuvieron la desaparición de 4 a 5 caballos y aducían a que habían grupos de delincuentes que se dedicaban específicamente, hay versiones de que en distintos departamentos hay grupos organizados que faenan caballos, van sacando animales de las fincas".

En cuanto al accionar desde PAS, (Protectora de Animales Salta) sostuvo que a partir de estas denuncias, Iñigo explicó "de faena de caballos no tuvimos nada por lo que se ve que estos delincuentes actúan muy bien, no dejan rastros ni pruebas y las pocas personas que vieron, son conocidos o vecinos, y no se animan a denunciar. Desde la protectora no tenemos pruebas suficientes para hacer una presentación pero estamos al tanto que existen".

Por último, remarcó que es una problemática que crece en la provincia y que se le debiera dar atención "Es importante que la gente se anime a denunciar. Es algo muy grave, la gente por ahorrarse unos pesos está contribuyendo a esta actividad ilegal. Sería importante desalentar este tipo de compras y por la cuestión de salud pública que no consuman esa carne que están en mal estado", concluyó.