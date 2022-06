Polémica por los dichos de Niembro: “Se sigue colocando en lugar de objeto a las mujeres”

Fue en plena trasmisión de un partido de futbol cuando el comentarista Fernando Niembro dijo: "No se enamoren del VAR, no es una chica de 17 años". Ya no importaban los equipos ni cómo iba el partido, la indignación invadió a los oyentes que raídamente comenzaron a escracharlo, colegas, periodistas, usuarios de redes sociales no dudaron en desacreditar el comentario, al que calificaron de sexista y misógino.

InformateSalta dialogó con la socióloga, docente y directora del Observatorio de Violencia contra la Mujer, Ana Pérez Declercq, quien lamentó los dichos por el periodista. Por un lado cuestionó la doble vulneración, por la edad y por la condición de género.

“Es lamentable cómo se sigue colocando en lugar de objeto a las mujeres, a las personas de la disidencia. Esto es en gran parte lo que habilita la violencia de género, los abusos, las violaciones, colocar a la otra persona no en un lugar de igualdad sino en el lugar de algo manipulable, algo para ser usado”, dijo.

La mujer señaló que el mayor perjuicio es que estos dichos están apuntados a un público en su mayoría masculino que está asociando el deporte con esta visión sobre una adolescente. "Estos mensajes son muy dañinos que a diferencia de hace diez años atrás, hoy sí reciben una condena social, hay una gran parte de la sociedad que enseguida sale a responder y repudiar los mensajes”.

Pérez Declercq celebró que la condena social ayuda a que las personas que están acostumbradas a hacer comentarios machistas "lo piensen dos veces" y destacó que éstas situaciones hoy son denunciables.

“Todas las violencias contempladas en la ley de protección integral contra la violencia de género se pueden denunciar, entre ellas la violencia simbólica y la violencia mediática. Cada vez hay más requerimientos por capacitaciones sobre violencia laboral, en el ámbito de la política”, dijo.