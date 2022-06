El salteño “Chipi” Figallo, campeón como coach de un equipo femenino de rugby en Inglaterra

Juan “Chipi” Figallo, pasó de jugar en el seleccionado argentino de Los Pumas a ser campeón como coach de un equipo femenino de rugby en Inglaterra. El expilar, de 34 años, cuenta su nueva experiencia y cómo procesó su retiro forzoso tras un golpe en la cabeza.

Un par de sábados atrás, el equipo femenino de Saracens, en el cual, Figallo es uno de los entrenadores principales, se consagró campeón de la Premier 15s de Inglaterra; luego de su temprano retiro del deporte por un golpe en la cabeza que sufrió en su último partido con la celeste y blanca, frente a Inglaterra, en Tokio. El punto final a su carrera como jugador le costó superarlo. Él lo grafica así: “Pateaba y pateaba, y la moto no arrancaba”.

Juan "Chipi" Figallo, vistiendo la camiseta de Los Pumas

En diálogo con La Nación, el salteño indicó que cuando decidió “no jugar más, nadie estaba jugando. Entonces, el impacto no fue tan drástico. Pero cuando retornó la competencia, se me hizo más duro. No sabía bien para dónde ir”. Recordó que decidió quedarse en Inglaterra, dado que su esposa es ingeniera y siempre quiso trabajar en Londres, y ante esta situación de plantearon que “para volver a la Argentina siempre había tiempo y acá nos quedamos. Ella está con un buen trabajo en el centro de Londres”.

Por otro lado, consultado por cómo fue su desembarco en el club de Saracens, dijo: “Fui al club y me ofrecí para colaborar. Llevo muchos años acá, conozco a todos, así que me dieron una mano y empecé, voluntariamente, con el plantel superior y la M18. Pero yo sentía que algo no encajaba, que me sentía inseguro, con miedo a que me fuera mal. Pateaba y pateaba, y la moto no arrancaba”.

Y agregó que: “Mientras, hice un curso de psicología deportiva, me preparé para ser entrenador y empecé a salir cuando empecé a trabajar con James Webb, un coach integral. Él me ayudó mucho, sobre todo a ver mis fortalezas y, claro, a superar el vacío del retiro. Fue muy importante”.

Juan "Chipi" Figallo, ya convertido en entrenador del equipo femenino de Saracens

Además, detalló que “El año pasado me ofrecieron, ya profesionalmente, ser uno de los entrenadores principales. Yo conocía y había hablado con un par de las chicas que juegan en el club, pero se trataba de una experiencia totalmente nueva. Estoy muy contento y, además, conseguimos el campeonato”.

Respecto de si hay diferencias entre entrenar con hombres y con mujeres, el salteño sostuvo que: “Tuve que trabajar sobre todo en el approach, en el vocabulario, pero las formas de entrenar y de las destrezas son las mismas. Se golpean de lo lindo –se ríe–. Por suerte, me adapté muy rápido”.

Finalmente, señaló que “Fue muy lindo dar la vuelta olímpica y que todo el club reconociera lo hecho por las mujeres, porque además fue un año muy duro. Tarea cumplida por ese lado. Y en cuanto a los varones, con los que colaboro, después de estar abajo y de todo lo que pasó en el club, es un premio para todos los que bancaron”.