Todavía no está habilitado el formulario para mantener rebajas en la luz y el gas

Se consultó a especialistas sobre cómo se implementará la quita de subsidios mantener las rebajas a la luz y el gas.

Esta semana estará listo el formulario de inscripción en el que deben anotarse todos los que quieren mantener subsidios.

Todavía no está habilitado. Se lo podrá buscar en https://www.argentina.gob.ar/subsidios

Muchos piensan que el sistema no funcionará y que provocará más fastidio de la clase media contra el Gobierno kirchnerista.



Aquí las dudas:

¿Qué pasa si cuando me anoto tengo ingresos por $ 350.000 mensuales, pero al mes siguiente quedo por debajo?

Los que llenen el formulario de Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) cargarán sus datos actuales. Pero el Gobierno irá actualizando el piso de ingresos -los $ 350.000 mensuales- de acuerdo con la evolución de la canasta básica total (CBT).

La quita de subvenciones será en tres etapas. Puede que alguien pierda los subsidios en la primera -porque tuvo ingresos por $ 350.000 mensuales-, pero que se le mantengan en la segunda -porque lo que ganó quedó por debajo de 3,5 Canastas Básicas Totales-.

De todas formas, el objetivo del Gobierno es hacer una evaluación semestral (junio a noviembre), para tener más en claro el panorama en diciembre.

¿Cómo harán para estimar el ingreso de los autónomos?

Tanto autónomos como monotributistas están registrados en categorías de acuerdo con su facturación proyectada, basada en ingresos pasados. La secretaría de Energía tomará un promedio en base a la categoría en la que están inscriptos.

Los -por ejemplo, comerciantes- suelen tener ingresos muy variables de acuerdo con su actividad. El Gobierno tomará una suerte de promedio.

En este caso, para perder los subsidios, los autónomos deberían facturar 2,2 millones (mínimo) en seis meses (junio-noviembre). Si se les quita el subsidio, y terminaron facturando menos de ese piso, pueden pedir que les devuelvan el subsidio

¿Cada cuánto serán las revisiones para saber si califico en el subsidio?

El Gobierno está definiendo algunos aspectos de la segmentación.

Habrá dos tipos de plazos: cada dos meses vendrá una suba de tarifas (por la quita de subsidios) inexorable para quienes ganen $ 350.000, tengan tres propiedades o tres autos. El formulario que habrá que completar tendrá validez semestral.

El Gobierno realizará estimaciones al respecto (sobre actualizaciones de ingresos, o mayores gastos por la suba de la CBT). Puede que haya algunas correcciones parciales (bimestrales), pero la revisión definitiva será en seis meses.

¿Quién verifica los datos cada vez que hay un cambio en los ingresos (de los clientes) o egresos (sus gastos) para hacer modificaciones?

La secretaría de Energía tendrá a cargo esa tarea. Pero la mirada no será tanto de mes a mes, sino una evaluación de capacidad contributiva. “Un hogar que gana $ 350.000, tiene autos o propiedades no le puede dedicar el 1,5% de sus ingresos a las tarifas.

En lo conceptual, creemos que tiene capacidad contributiva para destinar mayor parte de sus ingresos al pago d facturas de luz y gas”, entienden los funcionarios.

Si tengo el 25% de la casa de mi abuela, medio departamento propio y un tercio de una casa en la Costa, ¿significa que ya tengo tres propiedades y pierdo los subsidios?

Depende de la titularidad de los mismos. Si las tres propiedades están inscriptas a nombre del mismo grupo familiar (una pareja, o familia que vive junta), los perderán.

En caso que cada propiedad tenga un titular separado, se le anotará a ese dueño.

Un familiar, por una herencia, tiene un quinto de dos propiedades. ¿Cuentan las dos como propias?

Depende si tiene las dos anotadas a su nombre o ninguna.

El piso de propiedades para caer en la segmentación es tres inmuebles. Pero los que posean dos es probable que pierdan subsidios en 2023.

¿Si tengo el 100% de dos propiedades y 25% de una tercera, perdés los subsidios?

Siempre depende de otros factores. Si el grupo familiar que se registra como usuario único no gana $ 350.000, no posee tres autos y tiene dos propiedades, no los perdería.

Ahora, si también posee registrada la tercera (aunque sea solo un cuarto de la propiedad), es probable que los pierda. El Gobierno está trabajando en estos detalles para aclararlos.

¿Una cochera se cuenta como propiedad?

No. Se cuenta como propiedad un inmueble (departamento, casa)

Para los casados, la posesión de propiedades, es al 50% cada uno. ¿Qué efectos tiene eso en la segmentación?

Los usuarios residenciales de servicios deberán declararse como grupo familiar.

Si cada uno posee la mitad de esa casa, pero también están anotados como titulares en otros dos inmuebles (una segunda vivienda, o una propiedad que era de un familiar), es probable que pierdan los subsidios. /Clarín