Kripper durísimo con Gasnor: “Tiene un maltrato permanente con la gente”

En una corta sesión del Concejo Deliberante, los ediles capitalinos aprobaron un proyecto de resolución a través del cual se solicita a Gasnor volver a implementar la atención al público de manera presencial, tal como lo hicieron todos los organismos y las empresas luego que se levantarán las medidas de aislamiento por la pandemia del COVID-19.

Sobre la situación, expresó su opinión el concejal Guillermo Kripper, quien cuestionó duramente la postura de la empresa, que va en contraposición a los que contribuyentes necesitan. Aseguró que mientras el Concejo Deliberante abre las puertas para que los vecinos se acerquen, ellos permanecen con sus puertas cerradas.

“En un momento sensible, hay que acompañar, Gasnor te cierra la puerta, no te recibe, te manda a Santiago, es un maltrato permanente que va en contra absolutamente de todo, de hasta la frase el cliente tiene la razón, todo mal, contra la corriente. Después de pandemia, en un escenario donde la gente está muy sensible, busca estar cerca, que la escuchen, hablar, ni una máquina te aceptan. Eso quiere la gente, porque lo necesita”, dijo.