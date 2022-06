La tasa de desempleo se mantuvo en el 7% en el primer trimestre de 2022, el menor nivel desde 2015, informó este jueves el ente oficial de estadísticas. Por otro lado, la tasa de empleo marcó el mejor trimestre desde 2016 al alcanzar el 43,3% de la población.

“En la comparación interanual, la tasa de empleo mostró un crecimiento de 1,7 puntos porcentuales. Mientras que en la dinámica trimestral evidenció una leve caída de 0,3 puntos porcentuales. De todos modos, los primeros trimestres del año por cuestiones estacionales suelen mostrar las tasas de empleo más bajas", indicó el INDEC.

En cuanto a la población que tiene trabajo, esta cifra asciende a 12,6 millones. De los cuales 73,5% son asalariados, unos 9,2 millones de ciudadanos. La población ocupada se divida en: 53,2% de subocupados, 26,8% de sobreocupados, 10,8% de plenos y 10,2% no trabajó en la semana.

Del total de ocupados, 3,3 millones no tienen descuento jubilatorio, mientras 5,9 millones si lo tienen. A su vez, el 26,5% del total son no asalariados, unos 3,3 millones de ciudadanos. En cuanto a los desocupados, en el primer trimestre, se mantuvo en 900.000 personas que buscan trabajo activamente y no lo consiguen, según publico Ámbito.

“Los desempleados experimentaron una dinámica positiva mostrando una merma de 3,2 puntos porcentuales, ubicándose en el nivel más bajo desde el inicio de la serie en 2016. Por su parte, en términos trimestrales se mantuvo el nivel del cuarto trimestre de 2021".