Roque Cornejo: "Las ayudas sociales tienen que ser algo momentáneo"

Durante el programa InformateEnLaNoche, conducido por Rebeca Aldunate y José Zambrano, se armó una mesa de debate de la que participó el periodista Sebastián Quinteros y los funcionarios Roque Cornejo, diputado Ahora Patria, y Ignacio Palarik, Concejal de la Ciudad de Salta por el partido Nueva Generación.

El tema del debate giró en torno a los planes sociales, sobre esto Palarik comentó: "Me parece que las variables para generar empleo no tienen que ver con la generación de herramientas de contención de situaciones de emergencia".

En esta línea continuó diciendo que, "los planes sociales aparecen en ese contexto, es cuando las organizaciones sociales comienzan a aparecer en la escena política de nuestro país, a finales de los 2000 en una de las peores crisis que ha tenido nuestro país y es cuando aparecen los planes sociales como un mecanismo de contención. En ese momento eran de $150, hoy el promedio es de $20000".

"No es que el plan por si solo te genere empleo formal, de hecho, hoy en la Argentina, lo dice la UCA el 46% de los trabajadores activos se encuentran en la informalidad, es gente que no tiene una obra social, no tiene la oportunidad de discutir en paritarias", agregó más tarde.

"Cristina claramente se comió el discurso de la derecha, me llamó la atención porque ella gobernó hasta el 2015 y el empleo privado no crece desde el 2008. Ella es vicepresidenta y tiene responsabilidades de gobierno, es momento de asumir culpas. Lo de los planes sociales no es de ninguna manera un servicio tercerizado".

Por su lado, Roque Cornejo apuntó: "Esto de las ayudas sociales tiene que ser algo momentáneo, existen en todas partes del mundo".

"Es cuando una persona se queda sin trabajo y necesita algún tipo de ayuda para que la misma sociedad pueda reincorporarlo en un corto o mediano plazo. Lo que sucede es que conseguir empleo es realmente difícil y esto es algo en lo que debemos sincerarnos", sostuvo.

También puso en duda los números de desempleo. "Esta semana estuvo visitándonos el Ministro de Economía, Dib Ashur, y le pregunté ‘¿cuál es el número de desempleados en Salta?’ y me respondió que el 7%. En Francia hay 7,4%, estamos mejor que Francia, no creo. Hay que sincerarnos con los números, con las estadísticas".

"El asistencialismo creo yo que creemos todos que no es lo mejor, uno va a los barrios y la gente te pide trabajo, no te pide un plan social. Creo que cambió mucho con la pandemia, porque la gente no te pide solo trabajo para ellos, te pide trabajo para sus hijos. La gente sabe que el trabajo además tiene un condimento extra que es lo aspiracional", continuó.

"Esto se financia con la maquinita, cada vez estamos entregando más dinero, para eso imprimimos más billetes y lo primero en lo que repercute es en la inflación", finalizó antes de que Palarik tome nuevamente la palabra.

"Hay que ir a una reforma distributiva, porque hoy el que más tiene y el que menos tiene pagan el mismo porcentaje del IVA y eso también va a alimentar la caja del Estado. No solamente es la maquinita sino todo el sistema impositivo porque sino terminamos señalando al que menos tiene y es el que peor la pasa", cerró el dirigente de izquierda.