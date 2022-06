Duro testimonio que alzó sospechas: "Papá le pegó a mamá y ahora es un zombie"

El pasado 14 de marzo, Victoria Rocío Pire, de 27 años terminó sus funciones laborales del día como cabo de la Policía Federal en el DUIT 3 de Puente La Noria, compró comida y se dirigió a Chacarita para pasar a retirar a sus dos hijos de 4 y 1 años que se habían quedado con el padre, también policía, en la pensión que alquilaba.

Ahí, frente a sus dos pequeños hijos, fue donde alrededor de las nueve de la noche, un disparo a la altura del mentón ejecutado con el arma de él, terminó con la vida de Pire. Su expareja sostiene que ella se habría quitado la vida.

Sin embargo, la causa está caratulada como muerte dudosa. En ese marco, la familia de la víctima argumenta que los procedimientos investigativos por la muerte de Victoria fueron desprolijos, además que hay muchos elementos que "no les cierra" es por eso que reclaman "saber la verdad".

"Yo quiero que se sepa la verdad y no que tengan que morir diez chicas más para que este psicópata vaya preso", dijo Andrea Alejandra Robledo, mamá de Victoria, en diálogo con Crónica. Es que aunque Andrea no sabe qué fue exactamente lo que pasó ese 14 de marzo, no tiene dudas que la expareja de su hija es el "responsable" del trágico final.

"De cualquiera de las dos maneras él es responsable, ya sea si fue él quien disparó o si la impulsó a ella a hacerlo", agregó. La única certeza que asegura tener es que "las cosas no sucedieron como él lo cuenta".

De acuerdo a lo que le relataron desde la fiscalía, habría un video que captó a Victoria en el momento que ingresa a la pensión de su expareja donde pasa a retirar a sus hijos. Sale del lugar con los menores, se sube al auto, y media hora después vuelve a entrar a la vivienda que el hombre alquilaba donde ocurrió lo sucedido.

Victoria habría sido encontrada con un disparo en el mentón, ubicada boca abajo, con el arma de él debajo de su cuerpo. Su expareja estuvo demorado dos días y actualmente cumple sus funciones con total normalidad como funcionario público. La causa está caratulada como muerte dudosa. "Hay muchas cosas que a mí no me cierran", remarcó Andrea.

"Mi hija tenía muchos proyectos", expresó la mamá de Victoria, quien desconfía por completo que su hija haya tomado la decisión de quitarse la vida. Es por eso que llevó su reclamo a la fiscalía 43 de Capital, para que se investigue el caso y la verdad salga a la luz.

"Ese día había ido a comprar comida... ¿Quién antes de matarse va a ir a comprar comida?", se pregunta.

Además, según contó Andrea, su nieta de 4 años, tras ser testigo de lo ocurrido el 14 de marzo, no paraba de repetir: "Abuela, papá le pego a mamá, tiene sangre en la cabeza, y ahora mamá es un zombie".

"Ella relata tal cual pasaron las cosas", sostuvo Andrea, en referencia a las declaraciones que tiene su nieta. Es por eso que pide a la Justicia que la menor sea sometida a una cámara Gesell.



¿Sufría violencia de género?



Victoria y su expareja se habían conocido hacía dos años y medio, casi tres, cuando hacían el curso de ingreso para pertenecer a la fuerza. Desde entonces, siempre "iban y venían", relató Andrea. En el transcurso, tuvieron un hijo, que actualmente tiene un año, mientras que Victoria ya tenía otra hija de 4 de su anterior relación.

Según contó Andrea, el vínculo que mantenían entre ellos siempre se caracterizó por ser "inestable". "Él la llenaba de deudas, después desaparecía, y cuando ella lograba acomodarse, volvía a aparecer", remarcó Andrea.

"Yo sabía que él la tapaba de deudas, pero no que le pegaba", sentenció. Es que unos días antes de morir, su hija le habría confesado que sufría violencia de género.

"Yo me entero de que él le pagaba el 9 de marzo y ella fallece el 14", contó Andrea. Es que según le habría contado su hija, más de una vez, él la había atacado a golpes, incluso en una oportunidad le había pegado hasta dejarla inconsciente, aunque ella nunca lo denunció.

"También me contó que antes de su cumpleaños le pegó dos piñas y le partió la boca", expresó. Aparentemente en esa ocasión habían discutido porque ella le habría descubierto mensajes con otra persona, entonces cuando le pidió explicaciones, "él le pegó y le partió la boca".

No obstante, Andrea acusa a la expareja de su hija, de obligar a la joven a "tener relaciones con los jefes de él, a cambio de favores", mientras que él filmaba.

Todos esos motivos son los que hacen desconfiar a Andrea y su familia de lo que ocurrió en la noche del pasado 14 de marzo, cuando su hija murió en circunstancias confusas, y es lo que la impulsa a ir tras la verdad "caiga quien caiga".



Con información de Crónica