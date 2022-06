Luis Suárez va a ser jugador de River

La noticia que todos los hinchas de River querían escuchar al parecer se va a hacer realidad mañana cuando se anuncie la llegada de Luis Suárez y esto no llamaría la atención teniendo en cuenta las palabras de Marcelo Gallardo, tras la victoria sobre Lanús por la fecha 5 de la Liga Profesional, sobre la posibilidad que el uruguayo se ponga la camiseta de La Banda.

"Estamos tranquilos y si se conectan las posibilidades, estará. El intento lo hicimos y eso le generó entusiasmo, pero no hay que mentir ni generar demasiado entusiasmo por lo que significa un jugador de talla mundial", afirmó el Muñeco en conferencia de prensa.

"Es un futbolista de elite, ahora está haciendo una recuperación de la limpieza en su rodilla, por más que lo pudiéramos tener, mañana no podría jugar. Nuestra espera es acorde a los tiempos de él, de su evolución", agregó. "El tiempo de él y el tiempo por el que se puede esperar por un jugador de este calibre van de la mano. Estamos tranquilos porque no estamos esperando a un futbolista que ya está para jugar. Si dan los tiempos y se conectan las posibilidades, estará o no", cerró sobre el tema.

Pergolini cargó a River a 11 años de su descenso a la B

Quien tiró la bomba es el prestigioso periodista Bruno Vain, quien aseguró en su cuenta de Twitter que el Pistolero va a desembarcar en Núñez antes de lo que se puede. "Me llega de la mejor fuente posible. Es una realidad. Luis Suarez a River. Se anuncia mañana. #HereWeLucho", afirmó.

Rápidamente la publicación se viralizó y le alegró el domingo a más de un simpatizante que, desde ya, se ilusiona con la llegada de uno de los mejores socios con los que contó Lionel Messi en su carrera. /Depo