"Él iba a volver para su cumpleaños": dolor por la pareja fallecida en Lumbreras

César Copa se había ido hace 18 días a Lumbreras y el sábado cumplía 17 años, pero el viernes en la noche fue encontrado sin vida junto a su novia, también adolescente en una humilde vivienda de Lumbrera, Metán. El día sábado tras la intervención del Ministerio Público fiscal se pudo conocer que ambos menores, según el informe preliminar de las autopsias, habrían fallecido por intoxicación con monóxido de carbono.

La madre del jovencito decidió hablar con Multivisión desde El Galpón y se mostró sumamente consternada por la pérdida: "Mi hijo se fue hace 17 días de El Galpón, se puso de novio con la chica e iba a volver el sábado a festejar su cumpleaños, lo esperaba con toda la certeza del mundo, como toda madre".

Enamorado, el chico insistió para que su madre le permitiera mudarse a Lumbrera. "'Mamá sácame un permiso, yo quiero estar con mi novia', le consigo el permiso le doy para que se vaya. Fuimos a la Terminal. Me dice usted consígame el certificado de Séptimo y yo me voy hacer anotar para estudiar, y yo lo saque", contó su familiar.

Recordó que se despidieron y lo esperaba para su cumpleaños. "Me llamaba todo los días al mediodía. A las 12. 30 me estaba llamando. A las 8 de la noche me llamaba. Más hablaba con sus hermanitos. Siempre estuvo presente ayudándome a mí. Yo me separé y me quedé con ellos, son 7. Todos varones y una mujercita".

La peor noticia llegó el viernes. "Estaba por acostarme y golpean las manos, era el móvil, que me acercara a la comisaría, que el comisario quería informarme algo sobre mi hijo y me doy con la noticia que era mi hijo" quien había sido hallado sin vida.

Se mostró agradecida con la Intendencia para el traslado "Mi hijo era sanito, no era de la calle, no era de salir, Era respetuoso. Era un pedacito de pan. No era drogadicto, no quiero que hablen así", concluyó.