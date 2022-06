Su hija murió electrocutada y pide que la fiscal investigue a todos los culpables

Febrero le cambió la vida a Silvana y toda su familia; una desgracia sin precedentes se cobró la vida de su hija Irina de sólo 10 años, quien mientras jugaba en un árbol sufrió una fatal descarga eléctrica. A cinco meses de lo ocurrido pide que la fiscal Verónica Simesen investigue a todos los culpables de esa tragedia.

En diálogo con Multivisión, la mujer visiblemente afectada contó que pasaron cinco meses de aquel día, cuando murió en la casa de su papá en el barrio El Mirador. “Mi hija murió jugando y ahora estoy pidiendo justicia. Tengo muchas preguntas y con mi abogado estamos peleando para que haya justicia”.

La mujer relató que la fiscal elevó la cusa a juicio con un único culpable, su vecina, la dueña de la casa en la cual se originó la fuga eléctrica, pero ellos consideran que no es la única responsable, apelaron y el juez de Garantías les dio la razón. “Tenía la esperanza de que se comience una investigación seria pero la fiscal decidió apelar”.

Explicó que ese día su hija fue a pasar la tarde en la casa de su papá. “Estaba jugando en un árbol donde lo hacía siempre con sus amigos, los vecinos de la cuadra, se subió y no pudo bajar más, quedó pegada en los alambres. La electricidad es un asesino invisible, ella no pudo ver el peligro, nadie pudo”.

Considera que el expediente está lleno de inconsistencias sobre todo en los informes de bomberos, el CIF y Edesa, porque todo indica que se trataba de una conexión eléctrica clandestina. “Yo hoy le pido que recapacite, porque es evidente que la investigación no se completó correctamente”.

Muy angustiada, con su rostro marcado por el dolor dijo: “quiero saber quiénes son los culpables de esto, es obvio que esa mujer no es la única culpable, es muy difícil para mí hablar de ella, mi hija tenía 10 años, se fue con su papá, en vacaciones. A partir de ahí mi familia quedó totalmente destruida, por negligencia, mi hija no debería haber muerto en ese lugar. Si se hubiese cuidado la seguridad esto no habría pasado”.