Fue otra mañana complicada afuera de Anses, donde una asamblea retrasó la atención

El día lunes en el marco del día del Trabajador Estatal, los empleados de Anses como así de otras dependencias u organismos nacionales, no abrieron sus puertas y los turnos se reprogramaron para el día sábado en la mayoría de los casos, turnos que habían sido habilitados por error, supo InformateSalta de parte del Delegado de ATE, Antonio García.

El móvil de nuestro medio llegó en la mañana de este martes a las puertas de dicho organismo y si bien la fila de espera no era tan larga como se pudo ver desde muy temprano, aún permanecían las demoras en la atención, que tuvieron que ver con una asamblea de empleados del organismo que insiste en la apertura de una nueva UDAI en Salta.

Este reclamo viene siendo recurrente desde el gremio que nuclea a los empleados, quienes denuncian la saturación del servicio como así el espacio físico con el que cuentan en jujuy 43.

Consultados algunos de los salteños en las afuera del lugar, algunos de estos dijeron que si bien no esperaban hace tanto, igualmente aguardaban ser atendidos y no ser reprogramados ante las demoras que se estaban evidenciando.

"Espero que me atiendan pronto. Tengo un abuelo con discapacidad, están atendiendo rápido gracias a Ustedes. No creo que alguien venga porque no tenga otra cosa que hacer", agradeció la mujer.