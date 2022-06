Tras el pedido de desafuero, Orozco reafirmó su candidatura y se comparó con Güemes

Gustavo Orozco es un diputado salteño que se encuentra siendo investigado por presuntas amenazas durante una campaña política, sumándose a la lista de 37 causas entre las que se encuentran algunas por hechos de tortura mientras se desempeñaba en la Policía de la Provincia, informó Aries.

En las últimas horas se pudo conocer que ingresó un oficio solicitando el desafuero del diputado Orozco. Después de esto, hizo una reflexión en su cuenta personal de Facebook bajo el título “A pesar de sus injusticias, seré gobernador y le rendirán cuentas al pueblo”.

“SAQUENMEN DE LA CÁMARA SI QUIEREN, IGUAL SEGUIRÉ TRABAJANDO”, continúa el renglón siguiente del posteo que fue acompañado por una foto del juramento como diputado. “¿Vos crees que la justicia es justa? Yo me arrodillo sólo ante Dios y no cambiarán mi manera de pensar”, continúo y señaló que “la aristocracia salteña que hace 200 años traicionó al Gral. Güemes, hoy sigue haciendo las suyas en Salta”.

Finalizada la introducción, expuso: “Hace dos años presenté yo mismo la nota a la Cámara pidiendo el desafuero para estar a disposición de la Justicia, siendo el único político que con la conciencia tranquila se animó a eso. Hoy el Juez de Garantías, Dr. Dilascio, excediéndose en su competencia, pide que me saquen los fueros porque quieren dejarme fuera del juego para las próximas elecciones, porque sí...seré candidato a gobernador”.

“Hoy quitarme los fueros sería una mera jugada política, no hay fecha de juicio como sabemos aquí puede tardar años en fijarse una, sólo conseguirían que salga de la legislatura y quitarme la posibilidad de postularme”

“Mientras fui Jefe de la Brigada, me tocó lidiar con violadores, homicidas, traficantes y cuantos delincuentes más, pero la "justicia" ahora dice que el malo soy yo. ¿Vos coincidís?”, escribió más abajo y resaltó que actuó “en protección de las familias, siempre honrando el título de policía por el que tanto orgullo siento”, aclaró también”.

Continuando la comparación, siguió: “pero si la historia es injusta con muchos héroes y próceres, que han dado la vida por esta patria y otras naciones hermanas, tildándolos de bandidos en vez de remarcar los valores de justicia y equidad social por los que luchaban; ¿qué puedo esperar?”.

Para finalizar, revindicó su candidatura preguntando a la gente: “¿Vamos a permitir que esto sea así por siempre? YO NO ME ARRODILLARÉ ANTE NADIE, si me quitan los fueros seguiré trabajando igual y con más fuerzas para volver. ¿ME ACOMPAÑAS?”.