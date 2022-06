Por qué aconsejan no comprar dólar blue en medio de la escalada

El economista del medio MDZ Radio, Carlos Burgueño analizó la escalada del dólar blue pero centró su visión en los dólares financieros, porque representan el costo de la divisa norteamericana que las empresas están dispuestas a pagar. Además, dijo que a su entender esta cotización en el mercado paralelo es excesiva y estimó que deberá bajar el precio, aunque también expresó que se trata de un mercado volátil que no permite demasiado análisis.

El dólar blue cotiza en la city porteña a 239 pesos para la venta y 236 para la compra. Subió 15 pesos en 48 horas y 33 pesos en lo que va de junio. Mientras que el CCL se vende en 251,50 y el dólar bolsa en 243,80.

"El del dólar blue es un mercado muy volátil, que cuando suceden estos ruidos -en relación al cepo a las importaciones- es normal que se mueva. Económica, financiera y macroeconómicamente no se puede evitar. No puedo dar las razones técnicas de por qué el dólar se disparó 15 pesos en dos días como así tampoco de por qué en la city porteña cuesta 5 dólares más que en provincias. No tiene ningún tipo de lógica, simplemente es una corrida más como las que ha vivido ya este país y vivirá en el futuro", dijo Burgueño.

Según el economista, el dólar blue es volátil porque cuando hay un mega cepo en el oficial, es normal que el mercado de dólares termine siendo el alternativo, porque es el que la gente entiende, dado que hay una cueva por cuadra. Sin embargo, destacó que ayer mucho las cuevas no vendieron, porque no había precio. Así, recomendó que si una persona puede evitar comprar hoy dólares blue, que lo evite, porque a su parecer esta cotización es muy alta.

Luego, Burgueño dijo que "a mi lo que más me preocupa no es el dólar blue, sino el CCL. Ayer se tranquilizaron un poco los dólares financieros, pero eso hay que seguir, porque es lo que está dispuesta a pagar una persona que tiene plata en blanco, sobre todo una empresa".