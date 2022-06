Indignación con FlyBondi: El drama de salteños varados en Aeroparque

A través de diversos medios y redes sociales se viralizó el reclamo de pasajeros que quedaron varados en distintos aeropuertos del país por incumplimiento de la empresa FlyBondi. Una de las damnificadas contó el calvario que vivieron.

“Yo había comprado muy anticipadamente el vuelo para el lunes. Primero me informan que me cambiaban la salida para Ezeiza pero yo me negué porque se me complicaba mucho por la distancia y el horario. Decidí modificar el vuelo para el martes a las 21:40 horas”, recordó en el testimonio que brindó a InformateSalta.

Ese día llegaron temprano a Aeroparque con el debido anticipo. Cerca de las 19.15 hicieron el despacho del equipaje y les imprimen una tarjeta de embarque donde decía que el vuelo iba a salir a las 23.55 horas.

“Le pregunté si estaba mal impreso o se habían confundido porque nuestro vuelo salía a las 21:40, nos dijeron que no y que nos habían enviado un mail con el cambio de horario. Cuando se acerca el horario y nos dirigimos a la puerta de embarque vemos que había un montón de gente enloquecida porque acababan de anunciar que no había avión y que no sabían si iban a salir a las 23.55 o a las 02:00”, contó.

La joven señaló que hasta las 00:00 horas nadie les daba ninguna información, “no nos decían si había avión o no hasta que sale un supervisor de la empresa que nos dijo que íbamos a salir el miércoles a las 08:00”.

La damnificada describió que entre los pasajeros varados había “gente con hijos que estaban desde las 07:00, abuelas que no tenía idea como tomar un taxi para ir al hotel que nos iban a dar. Muchos no se querían ir de la sala de embarque por todo el gasto que implicaba y el trajín de ir y volver”.

Luego de vivir horas de indignación, cuando finalmente se preparaban para el embarque, “quisieron detener a una pasajera que rompió un panel de PVC en la puerta de embarque. La empresa se mueve con total impunidad, recibimos mucho maltrato, había un grupo de adultos mayores, personas que tenían que viajar de urgencia, una chica que viajaba al velorio de su madre”.