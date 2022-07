Boca le hizo un ofrecimiento fomal a Arturo Vidal: Los detalles de la propuesta

Tras tantos mercados de pases donde el nombre era una ilusión, Boca estaría cerca de cerrar a Arturo Vidal como refuerzo de lujo. El chileno de 35 años manifestó en más de una ocasión su gusto por el club de la Ribera, siendo la más fuerte hace casi un año: "A Boca lo sigo mucho, me gusta cómo juegan, la gente es muy apasionada. Gary (Medel) me lo ha dicho. El América de México también. Ojalá se me dé la oportunidad de jugar en alguno de los dos", había comentado en aquel entonces.

El ofrecimiento que Boca le hizo a Vidal es por tres temporadas, es decir, lejos está de depender de lo que pase con el Xeneize en la Copa Libertadores. La oferta está dividida en dos: contrato hasta el 31/12/2023 y después renovable por un año y medio más.

La bomba del mercado de pase: Arturo Vidal, cerca de jugar en Boca

El chileno de 35 años todavía no definió su futuro, pero está convencido en irse de Inter con el pase en su poder. El contrato del mediocampista finaliza en diciembre de 2023, pero el club italiano no vería con malos ojos un acuerdo para rescindir que le permita ahorrar el dinero por lo que resta del vínculo.

El poco protagonismo de Vidal durante la última temporada (de los 38 partidos en la Serie A tan solo fue titular en ocho y marcó tres goles) es otro de los motivos por los que ambas partes buscarían una salida. Su deseo era continuar su carrera en España o en Sudamérica, donde Flamengo también quiere.

"Nunca tuve la suerte de jugar en la Bombonera y siempre quise saber qué se siente", afirmó Vidal en varias entrevistas. Ya tiene la oferta formal. ¿Se le cumplirá el deseo?