El "Santo" arranca una nueva ilusión

Mañana se pone en marcha la ilusión del ascenso de los 38 clubes que participaran del Federal A. Juventud con un plantel nuevo y renovado, buscará reivindicarse del campeonato anterior.

La gran apuesta de esta nueva versión de Juventud 2024, tendrá un plantel made in local, porque sentará sus cimientos en jugadores del club, refuerzos con proyección y juveniles sin experiencia en el torneo. Pero con el fuerte respaldo de 19 refuerzos de experiencia para el exigente fixture del Federal.

El plantel antoniano

Jugadores del club: Gonzalo Nogales (arquero), Jorge Velasco, José Vanetta, Luciano Arraya, Tomás Costilla

Jugadores del plantel anterior (5): Martín Correa, Bracamonte, Enzo Vargas, Juan Manuel Romero, Lucas Nallin

Refuerzos (19)

Jugadores de experiencia (8): Leandro Gomez, arquero, ex El Progreso de Honduras, Guillermo Bachke, arquero, ex El Linqueño, Brian Cucco, defensor, ex Cunibuto FC de Ecuador, Mauro Bustamante, delantero, ex Juventud Italiana de Ecuador, Victor Cabral, volante, ex Mogocoya de Bolivia, Lihué Prichoda, volante, ex Cibao FC de República Dominicana, Matías Vicedo, Ignacio Shell Grané, 26 años, ex Ben Hur de Rafaela

Jugadores con proyección de categorías superiores (4): Dardo Torres (Argentinos Jr.), Santiago Borges, central de Atlético Tucmán, ex San Lorenzo de Alem), Nahuel Curcio, delantero de Colón de Santa Fe, Mateo Mamani, delantero de Talleres de Córdoba, ex Everton de Chile

Jugadores con proyección sin experiencia en la categoría (7): Agustín Teseyra, arquero, Güemes de Rosario de La Frontera, Juan Pablo Mamani, defensor, ex Villa San Antonio, Alfredo Teseyra, delantero, de Talleres de Metán, Valentín Madrazo, defensor de Gimnasia y Tiro, Cristian Farias, volante de Talleres de Metán, Agustín Segundo, mediocampista de Talleres de Metán. Jonathan Carrizo

*Dejaron la institución durante la pretemporada Eduardo Buruchuga, Nahuel Duarte y Matías Herrera

Venta de entradas

Hoy comienza la venta de entradas para el partido entre Juventud y Crucero del Norte, mañana desde las 22hs, en estadio Martearena.

Para socios: podrán adquirir sus entradas en las boleterías de calle San Luis de 17 a 21hs y viernes continuara la venta, pero desde las 09:00 a 18hs. A partir de las 19 hs, estarán disponibles en las boleterías del estadio Martearena.

No socios: podrán adquirir sus tickets en la boletería de calle Lerma y Rioja de 17 a 21hs y viernes desde las 09:00 hasta 18hs. Luego desde las 19hs, en estadio Martearena.