Humberto Santillán: “El problema es la inflación más allá del dólar”

Desde hace varios meses se normalizó percibir aumento de precios en diferentes productos casi de forma mensual, este es el caso de los vehículos. Es por esto que el móvil de CNNSalta-94.7 dialogó con Humberto Santillán, propietario de la concesionaria ubicada en Avenida Reyes Católicos 1370 y que lleva su nombre.

Respecto a los aumentos casi habituales comentó: “Todos los meses de forma constante y sostenida hay aumentos de precios, este mes estimo que el aumento va a rondar un 7% aproximadamente que todavía no se plasmó en la lista de precios, pero estimo que entre hoy y mañana ya va a estar reflejado en las mismas”.

“El aumento no viene precisamente por el tema del dólar blue, es por la alta inflación. Entonces todos los meses hay un ajuste general en la lista de precios”, continuó antes de cargar contra el gobierno nacional: “El gobierno a través del INDEC informa que la inflación del año pasado fue del 49% pero eso no es real, la inflación es del 100% anual y lo dijo el economista Milei en los medios, la inflación es del 100% al 120%”.

Consultado sobre si existe una relación entre la cotización del dólar y el precio de los vehículos detalló que, “si el dólar baja el auto sube, si el dólar se mantiene el auto sube, si el dólar sube el auto sube. El problema es la inflación más allá del dólar”.

La pérdida de poder adquisitivo se evidencia en el mercado, es por esto que “la venta viene en decadencia, una de las razones quizás la más importante es que hay una falta de stock en todo el mundo, en todas las marcas, debido a un faltante de chips”.

“La otra razón, es que las terminales automotrices tienen que importar autos porque acá en Argentina se fabrican poco, el BCRA no tiene dólares para liquidarle a las terminales entonces se importa muchísimos menos autos que antes”.

“Otra razón es el abuso por parte del estado de la carga impositiva que tienen los autos, de por sí y antes de este gobierno los autos tenían del 52%. Después no sé a qué trasnochado se le ocurrió poner un impuesto extra a los autos que se llama impuesto al lujo a los autos que pasan los 4 millones de pesos del 20%, los que pasan los 8 millones pagan el 35%”, continuó.

“A todo esto, subió el costo de vida, la gente no puede con todos los gastos que hay afrontar la compra de un 0km, hablamos de la base de pirámide porque a la punta del iceberg no le afecta”, puntualizó.

Mientras el presidente y distintas instituciones cercanas al gobierno aseguran que la economía y el comercio están creciendo, Santillán comentó: “Yo no he visto que esté creciendo, me parece que es una alucinación que tiene el presidente. Yo hablo con muchos comerciantes y todos se quejan, la verdad honestamente no lo vi y no lo percibo”.