Economía: Estrada destacó a la nueva ministra y lamentó la coyuntura actual

La renuncia de Martín Guzmán, quien era ministro de Economía de Argentina, despertó incertidumbre por parte de la población. Una gestión bastante apuntada, sobre todo después del acuerdo que selló con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda externa. Un primer semestre con una inflación imparable y una brecha cambiaria al 100% anticipaban de alguna manera su salida, aunque cinco días antes de renunciar, el mismo dijo que “no se le cruzaba por la cabeza” eso.

Sobre el tema desde InformateSalta dialogamos con el diputado Nacional, Emiliano Estrada, quien dijo que la salida de Guzmán era previsible producto de varias cuestiones. En primer lugar, es que en los últimos meses la inflación se sostenía arriba del 5% y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores registrados era enorme producto de no poder resolver el tema de la inflación. Por otra parte, resaltó que la brecha cambiaria en 100% y la imposibilidad de haber acumulado dólares en el primer semestre, diagramó una mitad de año que no tenía futuro en la otra mitad.

Al consultarle sobre Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía, dijo que la situación está bastante compleja para quien sea. “Me hubiese gustado que Silvina sea ministra en un contexto de mayor estabilidad porque es una persona que tiene una mirada muy federal y conoce mucho a la Argentina”, aseguró.

Indicó que es una lástima que hoy le toque administrar la coyuntura “porque hubiese sido un gran motor de desarrollo federal, pero creo que es una persona idónea y no tiene una mirada cerrada de la economía”, afirmó. En este sentido dijo que tiene una mirada flexible como la mía: “no tenemos una receta única, sino es el momento, el tiempo y el espacio lo que define qué es lo mejor para la situación económica”.

“La salida de Guzmán despertó incertidumbres, como si fuese que a un mes del mundial nos quedamos sin Messi, pero la verdad es que no es así”

“El problema que tenemos hoy no es netamente del Ministerio de Economía. Sí creo que el problema es que el presidente no tenía un rumbo económico claro y eso hace que recaiga la figura del Ministro de Economía. El Ministro es simplemente un cambio de nombre, no de políticas económicas”, aseveró.

Dijo que “hay una situación política no de normalidad, pero me parece que también esta explicada por errores no forzados cometidos por el presidente Alberto Fernández”. Aseguró que en sus últimas declaraciones siempre hay alguna metida de pata, que es lo que fue dinamitando el terreno y sumó mucha inestabilidad en la economía también.

Como economista, opinó qué cree que va a pasar con el dólar, los mercados y las finanzas: “va a haber una sobrerreacción hoy, y seguramente entre hoy y mañana veamos el pico, es decir de caídas de precios de título y de suba del precio del dólar, pero se va a ir acomodando porque entre el viernes y el lunes no pasó nada”.

“Se fue un Ministro de Economía con 70% de inflación, brecha cambiaria del 100% y trabajadores registrados que no superan la línea de la pobreza, entonces que tomen mal eso los mercados no tiene mucho sentido”, indicó.

Para finalizar, dijo que cree que va a haber suba del dólar, pero son claves estos 3 o 4 días para llevar tranquilidad y ordenar la macro y que tenemos que esperar hasta el viernes para ver como cierra la semana.