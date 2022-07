Comercio y la crisis: “El dólar blue es fiebre, la enfermedad es inflación”

Así lo señaló en radio CNN Salta Gustavo Herrera, vicepresidente de la Cámara de Comercio, en el marco de la compleja situación económica y política a nivel nacional, y el temor por nuevas subas en el dólar.

“Fue un fin de semana difícil, de incógnitas, nadie sabía nada, esto influye en el comercio porque la gente se mueve por las percepciones que escucha, sospecha que van a aumentar los precios y entonces no compra o algunos salen a comprar todo lo que pueden para acopiar. El comerciante no sabe si va a poder reponer la mercadería que vende”, dijo.

Herrera consideró que es necesario “definir qué rumbo tenemos, hacia donde vamos, cuál va a ser el programa anti inflacionario que se va a implementar. Necesitamos poder planificar las ventas de acá a fin de año. Desde la CAME no tenemos ninguna posibilidad de influenciar en las políticas más allá de hacer nuestros pedidos y plantear las incertidumbres”.

El empresario aclaró que “el comerciante no aumenta el precio porque se le ocurre, porque el que le vende la mercadería al comerciante aumentó el 10% y ya no puede reponer si no sube el precio”.

Herrera agregó que “el dólar blue es la fiebre, no el problema, lo que produce la fiebre es la inflación. Si no hay un programa serio antiinflacionario que nos permita proyectar, no podemos a las 09:05 estar pensando qué va a pasar a las 10:00, es una locura. El blue es un indicador de cuánto va a ser la inflación”.