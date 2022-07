Gustavo Orozco: “Ojalá todos los que tienen denuncias se animen a hacer lo que yo hago”

Luego de que la Cámara de Diputados de lugar al pedido de licencia de su miembro, Gustavo Orozco, el funcionario realizó un fuerte descargo antes de finalizar la sesión ordinaria. Durante las manifestaciones se mostró muy crítico y denunció una persecución.

Se debe recordar que Orozco tiene alrededor de 37 denuncias en su contra, por lo que pidió una licencia por tiempo indeterminado. Al pedir este beneficio, el legislador pierde sus fueros y podría ser llevado ante la justicia si así se determina.

Orozco comenzó su manifestación agradeciendo, “a la Cámara por haber entendido mi pedido de licencia” y hablándole a los salteños para, “poder demostrarles quien realmente soy yo y poder demostrar quién es un hombre de palabra y no como otros”.

“Mi pedido de licencia llega en este momento por circunstancias lógicas como se fueron dando y necesito explicarlas. Me siento un perseguido político y toda la sociedad salteña y esta cámara lo sabe”, continuó.

En un tono más fuerte apuntó: “Yo tenía muy claro que cuando dije que quería que se lo investigue al ministro, cuando pedí rinoscopia para los diputados esto se me venía”.

“Lógicamente nunca creí que la impunidad en Salta llegará a los límites donde ha llegado. Un fiscal, el doctor González, es el fiscal que fue puesto en funciones por el hoy ministro Abel cornejo, la misma persona que yo denuncie”, aseguró en la misma línea aumentando cada vez más el tono acusatorio.

“Ojalá todos los que tienen denuncias se animen a hacer lo que yo hago”

Por otro lado, comentó: “Soy el único político del país que presentó una nota, tres notas, pidiendo que se lo lleve a juicio y todavía no me han llevado”.

“La única forma que tengo de demostrarle a los salteños es pidiendo licencia, si cuando salgo de acá no hay un pedido de detención queda claro que quisieron ensuciarme a mí para que no me presente en las próximas elecciones”.

“Si esto me hacen a mí que soy diputado, que es lo que sucede con Don Juan de Villa Lavalle. Yo hasta acá solamente tengo procesos judiciales abiertos, como un montón de políticos, como la vicepresidenta, como el presidente”, apuntó.

“Yo voy a salir de acá como un hombre, porque yo me forme en la policía, persigo la gloria, nunca voy a elegir ser un delincuente. Gané la elección en un lugar donde nos conocemos todos. Ojalá esta Salta cambie, yo me voy a ir tranquilo porque no soy un delincuente, los delincuentes son ellos”, finalizó.