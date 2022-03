Un proyecto de la Cámara de Diputados pide rinoscopias para los funcionarios

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, solicita que todos los funcionarios públicos que estén en cargos que tengan que ver con el futuro del pueblo se hagan rinoscopias.

El diputado nacional Gustavo Orozco es el autor del proyecto y no dudo en defender lo que presentó, “ningún funcionario debería hacer algo bajo un estado de alteración, sino estar bien física, psíquica y psicológicamente” y agregó: “si a alguien no le cayó bien es porque tiene algo que esconder o cree que no va a pasar el estudio”, según publicó VocesCríticas.

El estudio la rinoscopia sirve para visualizar el interior de las fosas nasales. En el mundo de la medicina, permite detectar y/o diagnosticar procesos de tipo inflamatorio, infeccioso y/o tumoral que afecten al interior de la fosa nasal.

Las intenciones que persigue el diputado con este proyecto parecen estar alejadas del mundo de la medicina, ya que busca evitar que haya funcionar públicos que actúen bajo el efecto de sustancias prohibidas, tomando decisiones que pudieran afectar a los ciudadanos.