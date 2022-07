Después de la eliminación ante Vélez en la Libertadores, Suárez descartoó llegar a River

Después de la derrota de River ante Vélez por la Copa Libertadores se confirmó que Luis Suárez no llegará al millonario pero que estuvo muy cerca en su momento pero terminó de descartar la posibilidad por la eliminación del conjunto de Gallardo en la Copa Libertadores de América.

"Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", reconoció el delantero uruguayo en diálogo con Ovación un medio uruguayo.

Luego, agregó: "Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño y River me lo estaba dando".

También hablo sobre el interés que mostró Nacional de Montevideo, club en el que dio sus primeros pasos como profesional: "Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional que fue mi casa. Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación".

Además, al mediodía habló con ESPN y explicó que la chance se cayó solo por quedar trunco el desafío de la Copa: "Si avanzaban a cuartos estaba muy entusiasmado, pero tuvimos la mala suerte de que ayer River quedara afuera. Por lo deportivo se cae, me motivaba la Libertadores. Con Enzo (Francescoli) quedamos en seguir hablando, pero soy un agradecido por la oportunidad que me dieron".