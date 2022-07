Empleados del Hospital Ragone afirman que "están maquillando" el nosocomio

Los problemas y reclamos en el hospital de salud mental “Dr. Miguel Ragone”, es en estos últimos meses, algo de todos los días. Fueron los trabajadores los que en diversas oportunidades salieron a exponer las dificultades para pedir una respuesta por parte del Ministerio de Salud.

Si bien ya hay un proyecto presentado para la refacción del nosocomio, los trabajadores insisten en que no llegan los arreglos y están desesperados. Por Radio CNN Salta 94.7 MHZ, Silvia Leañez, una de las trabajadoras del lugar, manifestó que el Hospital se encuentra totalmente destruido. "Nosotros partimos de garantizar el derecho a la salud y si nos ubicamos en la salud mental, nos tratan de forma marginal", dijo.

Explicó que las condiciones de las instalaciones no son las óptimas, no hay provisiones, y además el recurso humano no es suficiente y está mal distribuido. "Tengo 25 años de servicio en este lugar. Lo que vemos en esta gestión es que no hay gestión. Hicimos muchos reclamos y expusimos la situación del Hospital. Tenemos muchas falencias, principalmente los pacientes", resaltó.

"Ayer estuvieron maquillando el hospital, cambiando vidrios y colocaron acolchados nuevos. El Ragone es un hospital de referencia pero lamentablemente todas las gerencias lo llevaron al estado en el que esta ahora"

Explicó que el funcionamiento de este hospital de salud mental no es como el de los demás, porque hay muchos pacientes que están viviendo hace años, de los cuales algunos no tienen documento de identidad. Indicó que aproximadamente son 140 las personas que se atienden en al lugar, y "a veces sufren doble abandono, de la familia y la sociedad pero también del Estado".