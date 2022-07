Florencia Peña mostró con orgullo su canje de inodoros y en las redes la acusaron de ser “la reina de lo ordinario”

Florencia Peña consiguió un importante canje para dejar su baño impecable y lo mostró con orgullo en las redes sociales. Una marca le regaló un juego de inodoro y bidet, y ella agradeció con un video donde aparece haciendo poses extrañas. “¿Qué fue lo más ridículo que hiciste en un baño?”, les preguntó a sus seguidores.

Varios usuarios se burlaron de la acción publicitaria y hasta la acusaron de ser “la reina de lo ordinario”. “¿Con qué necesidad, señora?”, “Estás vieja para hacerte la nena ponete las pilas y enseñá algo mejor a la juventud”, “Sos una ridícula”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Pocos son los que saben que ese lugar es uno de los preferidos de la conductora, ya que allí hace casi todo el material que comparte en la plataforma para adultos, donde vende sus postales sin censura a 15 dólares.



A Florencia Peña le bloquearon la cuenta de Instagram por sus fotos eróticas

A fines de mayo, Florencia Peña se llevó una gran sorpresa con sus redes sociales. Quiso ingresar a su perfil de Instagram pero se encontró con un aviso de suspensión por el contenido de sus publicaciones.

“¡Por inconveniente me suspendieron! ¿Les digo una cosa? Si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mí no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad”, expresó molesta en su programa de América.

La ex Casados con hijos pensó que la sociedad estaba deconstruida y más libre, pero la cantidad de denuncias que recibió su cuenta le demostraron lo opuesto. “Quiero saber algo: ¿Soy el único culo de Instagram? ¿Soy las únicas tetas del Instagram? Chicos, vamos. De verdad... Y hablando de mujeres empoderadas, quiero decir que yo lo soy, pero sin Instagram”, cerró. Pocos días después, todo volvió a la normalidad.

La China Suárez también consiguió un canje para el baño

A fines de diciembre, la actriz dejó ver en sus redes cómo avanzó la reforma de su casa, la que compró en un country de Pilar. Una de las cosas que más llamó la atención fue su baño: eligió grifería de cisnes, bañera con materiales traídos de Indonesia y un inodoro sustentable que solo gasta entre 4 y 5 litros de agua por día.

