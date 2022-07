Problemas con la obra social Sancor Salud retrasan la cirugía de una niña con malformaciones

El lunes 11 de julio, una pequeña de tan solo 1 año tenía programada una cirugía que pretende ayudarla con su desarrollo y crecimiento. Nació con malformación periférica en ambas manos y un dedo de más en uno de sus pies. Sin embargo, su familia enfrenta problemas para autorizar el procedimiento con la obra social Sancor Salud.

En diálogo con InformateSalta, Luciana, su mamá, contó que la pediatra de la pequeña se dio cuenta que Sancor Salud había dado de baja a todo su grupo familiar sorpresivamente y sin explicación alguna.

“De repente nos dieron de baja de la obra social, ni ellos saben porque, habiendo pagado a término, absolutamente todo, teniendo todo en regla nosotros y ya habiendo presentado los pedidos para la operación de mi hija”, dijo.

En este sentido, indicó que gracias a una fuerte campaña realizada por redes sociales, lograron una respuesta y recién hoy volvieron a darlos de alta. Ahora, resta la autorización de la intervención quirúrgica.

“La operación no la puede realizar cualquier médico, tiene que ser un traumatólogo infantil especialista en eso, que es el que siguió el caso y no nos quisieron aprobar la operación. Estamos a la espera. Es una operación de alta complejidad, no cualquier cirujano lo puede hacer. No es únicamente cortar, separar los deditos y ya está”, expresó.

Asimismo, explicó que el médico que la atiende había previsto que la cirugía se realice la próxima semana pero como no lograron conseguir los papeles de la obra social, amablemente se ofreció a reprogramarla para el próximo 8 de agosto.